Меркель и Трамп выразили обеспокоенность после высказываний Путина о новых ракетах

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили выступление президента РФ Владимира Путина, в ходе которого он объявил о создании в РФ новейших оружейных систем, говорится в заявлении представителя германского правительства Штеффена Зайберта, распространенном в пятницу.

"Канцлер Германии и президент США обеспокоены высказываниями российского президента Путина о разработках в области оружейных систем, которые окажут негативное влияние на усилия международного сообщества в области контроля над вооружениями", — отмечается в документе.

В Послании Федеральному собранию в четверг президент Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие — комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, по словам Путина, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракет — "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана").

Российский президент заявил, что новые образцы оружия РФ делают американскую систему ПРО и приближение военной инфраструктуры НАТО бессмысленными.

Кроме того, Путин обвинил США в старте гонки вооружений.

В Пентагоне ранее ответили, что представленная Путиным информация о новом оружии не изменит стратегию США в том, что касается вооружений и разработок, так как все новые российские разработки уже учтены в военной стратегии США.