Меркель едет к Трампу: что на повестке дня канцлера?

Для Берлина важны в первую очередь ядерные гарантии США и сохранение режима свободной торговли. DW — о главных, с немецкой точки зрения, темах в германо-американских отношениях.

Вечером в этот понедельник, 13 марта, канцлер ФРГ Ангела Меркель вылетает в Вашингтон, где на следующий день состоится ее первая встреча с новым американским президентом. В отличие от прежних визитов глав немецкого правительства в США, программа этого согласовывалась до самого последнего момента, так что в понедельник утром детали протокола и точная повестка дня были еще не известны. Для Берлина главными темами предстоящих переговоров в Белом доме представляются две: союзнические обязательства в рамках НАТО и торговые отношения между США и Евросоюзом.

Проблема американских гарантий

"В ближайшие годы отношения в рамках трансатлантического партнерства будут не менее важны, чем раньше, — заявила Меркель после вступления Трампа в должность. — Я буду над этим работать". Сомнения в надежности такого партнерства у Берлина появились после того, как Трамп назвал НАТО "устаревшей" организацией, ведь без предусмотренных Североатлантическим договором американских ядерных гарантий Германия, как считают многие, была бы совершенно беззащитной.

Своего стратегического арсенала у нее нет. По договору "два плюс четыре" от 1990 года объединенная Германия обязалась не иметь оружия массового поражения. Но атомные бомбы на ее территории есть — американские.

Бомбы эти, по сведениям директора берлинского Информационного центра трансатлантической безопасности (BITS) Оттфрида Нассауэра, хранятся на авиабазе в Бюхеле, ключи к ним — у американского президента, но в случае чего подвешивать их будут к немецким бомбардировщикам, а сбрасывать — немецкие пилоты, что делает Германию, по словам Нассауэра, "квазиядерной державой".

Французский "ядерный зонтик" вместо американского?

Меркель может попытаться объяснить Трампу, какие начнутся дискуссии, если США дадут повод усомниться в американских ядерных гарантиях для Европы. Например, о том, что Евросоюзу надо обзавестись собственным стратегическим арсеналом.

После выхода из ЕС Великобритании такое оружие останется только у Франции. И в Париже, между прочим, уже поговаривали о том, чтобы пустить Германию под французский "ядерный зонтик", но, конечно, не безвозмездно. Для Берлина это не вариант, поэтому — во имя сохранения американских гарантий — здесь и готовы пойти навстречу требованиям Вашингтона об увеличении немецкого финансового вклада в общий бюджет НАТО.

"Мы, немцы, и большинство европейцев слишком долго полагались на широкие плечи наших американских друзей, — указывает в этой связи министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. — И мы знаем, что должны нести большую, более справедливую часть бремени по обеспечению атлантической безопасности".

Риск американского протекционизма

Вторая жизненно важная для Берлина тема двусторонних отношений — торговля, доступ немецких фирм на внешние рынки, в первую очередь на американский. Немецкая экономика ориентирована на экспорт, от которого напрямую зависит благополучие страны (бюджет) и благосостояние ее жителей (рабочие места). Америка же — главный внешнеэкономический партнер ФРГ. Объем двустороннего товарооборота превышает 173 миллиарда евро в год. Понятно, что деловые круги ФРГ, мягко говоря, не в восторге от протекционистских намерений Трампа.

Причем его планы уже начинают обретать конкретные очертания. Администрация президента представила в Конгресс новую торгово-политическую стратегию Белого дома, смысл которой сводится к повышению таможенных пошлин на импорт и введение односторонних торговых ограничений, что противоречит правилам ВТО. По оценкам немецких экспертов, реализация такой стратегии стала бы крупнейшей угрозой для свободы мировой торговли со времен Второй мировой войны.

Первой жертвой стала бы Мексика. 80 процентов ее экспорта идет на американский рынок, в том числе, многие комплектующие детали на предприятия в Калифорнии, Аризоне, Нью-Мексико и Техас. Но и потери многих других стран, среди них и Германия, были бы очень чувствительными. Есть ли у Меркель шанс отговорить Трампа от его протекционистских планов?

Возможные аргумента канцлера…

Одним из аргументов канцлера мог бы стать немецкий вклад в американскую экономику. Фирмы из ФРГ, рассказал корреспонденту DW представитель немецких деловых кругов в Вашингтоне Даниэль Андрих, инвестировали в США 255 миллиардов долларов и создали 672 тысячи рабочих мест.

За последние семь лет, по его подсчетам, немецкие автомобильные концерны в четыре раза увеличили производство своих машин в США, причем более половины немецких машин "Made in USA" идут на экспорт. BMW экспортирует из США больше автомобилей, чем General Motors и Ford вместе взятые.

Если же не удастся договориться по-хорошему, можно пригрозить Вашингтону ответными мерами, считает бывший немецкий земельный министр финансов Карл-Хайнц Паке, преподающий теперь международную экономику в университете Магдебурга.

… и возможные угрозы

Намеченные Трампом меры идут вразрез с нормами ВТО, констатирует он, а процедуры этой организации, в свою очередь, позволяют прибегать к ответным действиям, то есть, санкциям под присмотром ВТО, в частности, штрафным пошлинам, причем в сферах на усмотрение потерпевшей стороны.

Это значит, что на решение Вашингтона ограничить импорт автомобилей из Европы Евросоюз может ответить повышением пошлин на американские микропроцессоры и компьютерную технику из США. Паке считает, что одной такой угрозы может оказаться достаточно, чтобы Трамп изменил свои планы. Америка, напоминает эксперт, это не только традиционные отрасли промышленности, но и высокотехнологичные фирмы, много экспортирующие в Европу и явно не заинтересованные в торговой войне с ЕС.

Прислушается ли президент США к аргументам немецкого канцлера? Стивен Хэдли, занимавший пост советника по национальной безопасности президента США Джорджа Буша-младшего, считает Трампа обучающейся системой. "Он не знает многого из того, что вы считаете само собой разумеющимся, — говорил Хэдли в Берлине, обращаясь к немецким политикам. — Вы должны ему рассказать об этом, он выслушает, он будет учиться".