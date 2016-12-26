Жители литовского города Шимонис установили свои автомобили вокруг городской елки для защиты пятиконечной звезды. Таким образом они воспрепятствовали работникам коммунальных служб, которые пытались снять украшение с праздничного дерева. Об этом информирует портал Panskliautas.

Согласно сообщению, коммунальные службы действовали по указанию главы Купишкского района Дайнюса Бардаускаса, который отметил, что звезду не считает символом Рождества и Нового года. По его словам, она напоминает ему о коммунистической идеологии и СССР. Несколько десятков местных жителей воспрепятствовали демонтажу. Градоначальнику они посоветовали заняться общественно полезными делами.

"Мы очень раздражены. Полный абсурд, звезда светит розовым и голубым светом, все красиво, ни у кого не возникает плохих ассоциаций. Только один мэр, кажется, вспомнил о коммунизме", — сказала журналистам одна из участников акции по имени Лаура.

В Литве использование советской символики было запрещено в 2008 году. Ограничение коснулось, в частности, советской пятиконечной красной звезды, советских серпа и молота, а также гимнов Советского Союза и Литовской ССР.

Что же касается традиции украшать верхушку елки звездой, то это христианская традиция, основанная на символе Вифлеемской звезды.