Мэй заявила о готовности Британии к ”другим” отношениям с Россией

Об этом говорится в фрагментах текста речи Мэй, с которой она выступит на банкете лорда-мэра Сити.

По данным агентства, премьер Британии также вновь выступит с критикой в адрес России.

Как отмечается, Мэй похвалит западные страны за единство ”перед лицом попрания Россией мировых правил”.

Ранее СМИ сообщили, что политика Мэй не соответствует нуждам Британии.