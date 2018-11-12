12.11.2018, 09:01

Мэй заявила о готовности Британии к ”другим” отношениям с Россией

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Gazeta.ru
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Theresa May Euroopa Ülemkogul.
Theresa May Euroopa Ülemkogul.Foto: Julien Warnand, AP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена заявить о том, что Лондон открыт к построению новых отношений с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Об этом говорится в фрагментах текста речи Мэй, с которой она выступит на банкете лорда-мэра Сити.

По данным агентства, премьер Британии также вновь выступит с критикой в адрес России.

Как отмечается, Мэй похвалит западные страны за единство ”перед лицом попрания Россией мировых правил”.

Ранее СМИ сообщили, что политика Мэй не соответствует нуждам Британии.

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