10.08.2018, 13:30

Медведев заявил о возможном введении уголовной ответственности за увольнение лиц зрелого возраста

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Интерфакс
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Dmitri Medvedev
Dmitri MedvedevFoto: Grigori Sõssojev, Sputnik

Премьер-министр не исключает, что такие предложения поддержат парламент и президент.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил ужесточения административной и введения уголовной ответственности за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста.

"Сейчас готовятся предложения, очень разные, вплоть до введения жесткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников", — сказал Медведев в ходе встречи с работниками Кроноцкого заповедника в Камчатском крае.

Как отметил Медведев, "если такие предложения будут сделаны, и они будут поддержаны парламентом и президентом, это создаст достаточно серьезные гарантии".

При этом глава правительства подчеркнул, что "в каждом таком случае необходимо будет разбираться".

В качестве примера Медведев привел норму уголовного законодательства, запрещающую увольнять женщину, находящуюся в декретном отпуске. "Я думаю, что подобную систему гарантий необходимо создавать и в отношении лиц зрелого возраста. Это совершенно нормально", — считает Медведев.

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