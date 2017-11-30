Медведев назвал Навального обормотом и проходимцем

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал оппозиционера Алексея Навального обормотом и проходимцем. Так он отреагировал на вопрос о фильме Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) ”Он вам не Димон”, заданный во время ежегодного интервью журналистам российских телеканалов. Трансляция велась в прямом эфире канала ”Дождь”.

Медведев отметил, что не хочет ничего добавлять к тому, что было им сказано ранее. ”Я все сказал. Других комментариев у меня нет. Чего мне это комментировать?” — сказал премьер. По его словам, ”обормоты и проходимцы” рассчитывают на то, что о них будут говорить, потому что им это выгодно.

Отвечая на вопрос о том, почему он не подал в суд после появления фильма, Медведев сказал, что не хотел раскручивать ”таких людей”. ”Создание опусов типа вот этих фильмов и так далее преследует одну политическую цель — раскрутить себя и создать напряжение. С учетом характеристики вот этих граждан, которые всем этим занимаются, зачем мне создавать им дополнительную рекламу? Никакого смысла в этом нет. Если они проходимцы, значит, проходимцы”, — добавил глава правительства.

Медведев сказал, что ”если вы следили за информационной поляной”, то ролик ФБК затронул некоторых людей и организации. Он напомнил, что олигарх Алишер Усманов обвинил Навального в клевете и выиграл суд против него, но судебное решение об удалении видео, порочащего честь и достоинство миллиардера, до сих пор не исполнено. Поэтому премьер-министр считает необходимым ужесточить административную и уголовную ответственность за неисполнение решений судов.

Фильм ”Он вам не Димон” появился в сети в начале марта. В нем рассказывалось о том, что Медведев тайно владеет яхтами, дорогими особняками и винодельней в Италии. На ролик премьер впервые отреагировал спустя почти месяц. В ходе своего визита на предприятие ”Тамбовский бекон” у него спросили о его отношении к подобным обвинениям. В ответ Медведев назвал произведение ”компотом”, а собранный на него компромат ”чушью и какими-то бумажками”. Председатель правительства предположил, что публикация ролика выгодна ”людям, у которых есть вполне конкретные политические цели”.