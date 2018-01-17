Медобследование: Трамп толстоват, в целом здоровье отменное, хотя зарядку не делает

Врач Белого дома отчитался о результатах медицинского обследования президента США Дональда Трампа: у него отменное здоровье, которого хватит и на следующий срок. Несмотря на то, что он употребляет фастфуд, не занимается спортом и спит по 4-5 часов в день. Дело в том, что "у него невероятно хорошие гены". С когнитивными функциями все в порядке. Единственное — не мешало бы немного похудеть.

Главврач Белого дома Ронни Джексон на брифинге рассказал журналистам о некоторых деталях проведенного 13 января первого медосмотра Трампа в качестве 45-го руководителя администрации США. По его словам, Трамп годен "к исполнению своих служебных обязанностей" и "высока вероятность того, что он без каких-либо медицинских проблем будет способен исполнять эти обязанности до окончания срока полномочий", цитирует ТАСС.

Как отметил Джексон, президент при росте примерно 190 см весит 108 кг и "хотел бы похудеть на 5-7 кг". "Сердце президента работает нормально. Он энергичен", — добавил врач. Джексон сообщил журналистам, что на данный момент у американского лидера нет программы упражнений, однако в ходе обследования он и Трамп обсудили этот вопрос, передает ТАСС.

Лечащий врач подчеркнул, что у Трампа нет когнитивных или психических проблем, нет признаков деменции. Глава Белого дома не употребляет спиртных напитков и не курит, любит играть в гольф, у него "очень много энергии". Джексон сообщил, что "Трамп спит только 4-5 часов в сутки". По мнению врача, "это то, что нужно для его организма, и, вероятно, поэтому он такой успешный человек".

Трамп, которому 14 июня исполнится 72 года, принимает лекарства от выпадения волос, а также для снижения уровня холестерола, добавил Джексон.

Медобследование президента прошло в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида, расположенном в Бетесде (пригород Вашингтона).