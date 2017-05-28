Макрон назвал рукопожатие с Трампом "моментом истины"

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал свое жесткое рукопожатие с Дональдом Трампом "моментом истины".

На фотографиях президентов видно, что они столь сильно сжали друг другу руки, что побелели суставы их пальцев.

Эммануэль Макрон сказал французской прессе, что таким образом он хотел продемонстрировать американскому президенту, что "не пойдет на мелкие уступки, даже символические", но при этом не намерен и перегибать палку.

Макрон и Трамп встречались в Брюсселе в четверг, в преддверии саммита лидеров стран НАТО.

Рукопожатие длилось несколько секунд. Оба президента пристально смотрели друг другу в глаза, после чего, судя по всему, Дональд Трамп попытался освободить свою руку.

В интервью Journal du Dimanche Макрон сказал, что его целью было заручиться уважением со стороны президента США.

"Дональд Трамп, президент Турции или российский президент — они все смотрят на отношения с другими с точки зрения силы, как на отношения начальника с подчиненным. Меня это не волнует", — сказал он.

"Я не верю в дипломатию, которая прибегает к публичной критике, но когда дело доходит до двусторонних встреч, я не уступаю — именно так заслуживается уважение", — добавил президент Франции.

Искусство жать руки

С тех пор как Дональд Трамп стал президентом США, пресса внимательно следит за его рукопожатиями при встрече с иностранными лидерами.

В январе было замечено, что он держал за руку премьер-министра Великобритании Терезу Мэй во время ее визита в Белый дом. Сама Тереза Мэй затем сказала, что Трамп лишь вел себя "по-джентельменски".

Во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абе он резко дернул его руку в свою сторону. Этот жест уже стал для Трампа фирменным.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, зная об этой привычке Трампа, сразу же схватил того за плечо, не дав американскому президенту возможности дергать его на себя.