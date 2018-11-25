Макрон назвал "позором" насилие во время протестов во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил насилие во время протестов во Франции. "Позор каждому, кто нападал на полицейских, проявлял насилие по отношению к другим гражданам и журналистам. Этим актам жестокости нет места в Республике", — написал Макрон в своем Twitter в субботу, 24 ноября.

Во время возобновившихся в субботу массовых протестов движения "Желтых жилетов" против повышения цен на топливо и налоговой политики президента вновь произошли столкновения между демонстрантами и полицейскими.

На митинг только в Париже вышли около 8 тысяч человек, активисты в масках кидали в правоохранителей булыжники и возводили баррикады. Полиция применила слезоточивый газ и водометы, задержаны 130 человек.

Ультраправые подстрекатели?

Глава МВД Кристоф Кастанер обвинил в нападении на полицейских ультраправых. Он также заявил, что за подстрекательство бунтовщиков в том числе ответственна лидер французских правопопулистов Марин Ле Пен. Глава партии "Национальное объединение" отвергла эти обвинения.

На митинги против повышения цен на топливо вышли по всей стране свыше 100 тысяч человек. Акции недельной давности собрали около 300 тысяч человек. За все время в них погибли два человека, ранены свыше 600.