Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие

Председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа предоставить Киеву летальное оружие. Как передает в четверг, 2 февраля, Reuters, об этом говорится в письме, направленном им главе Белого дома.

”Я призываю вас использовать полномочия, данные вам законом об ассигнованиях на военные цели в 2017 финансовом году, чтобы предоставить оборонительную летальную военную помощь Украине для защиты ее территории”, — сказано в послании.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что причиной обострения конфликта в Донбассе послужила нужда Киева в деньгах и желание украинских властей представить себя жертвой в глазах европейских партнеров. ”Украинскому руководству сегодня нужны деньги. А деньги лучше всего вышибать и из Евросоюза, и из отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии”, — заявил российский лидер.

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30 января стало известно, что Трамп обвинил Маккейна и еще одного сенатора-республиканца — Линдси Грэма — в попытках развязать третью мировую войну.

В конце декабря 2016-го предыдущий президент Соединенных Штатов Барак Обама подписал закон о выделении средств на военные цели в 2017 финансовом году, в документе предусмотрена возможность ассигновать Украине по этой статье до 350 миллионов долларов.

В конце января на юго-востоке Украины обострилась обстановка в районе линии соприкосновения, активизировались столкновения между сторонами конфликта, обе они понесли потери в живой силе, также погибшие и раненые есть среди мирного населения. Бои под Авдеевкой считаются самыми ожесточенными с августа 2015 года. Борьба ведется главным образом за промзону, возле которой находится важный транспортный узел — Ясиноватская развязка.

Вашингтон оказывает Киеву военную помощь техникой, амуницией и оборудованием и направляет инструкторов для подготовки бойцов Национальной гвардии, однако летальное вооружение не поставляет.