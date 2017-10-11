11.10.2017, 18:49

Мадрид поставил Каталонии ультиматум

 (20)
Gazeta.ru
EST
Kataloonia
фото иллюстративноеFoto: Manu Fernandez, AP

Премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от властей Каталонии объяснить противоречие между словами каталонского лидера Карлеса Пучдемона, который подписал декларацию о независимости и отложил ее объявление, сообщают испанские СМИ.


По его словам, если независимость была объявлена, то власти активируют 155-ую статью конституции, которая позволяет Мадриду приостановить самоуправление Каталонии.

Испанское правительство проводит экстренное заседание Совета министров, на котором проанализирует ситуацию в Каталонии.

За то, чтобы власти Каталонии ”черным по белому” написали, что ” это было вчера”, высказались и другие члены правительства, передает Gazeta.ru.

Накануне глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал парламент приостановить провозглашение независимости.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии