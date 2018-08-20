20.08.2018, 18:15

Люди бегут из Венесуэлы тысячами. Бразилия отправляет войска на границу

 (28)
bbcrussian.com
EST 17
VENEZUELA-USA/
фото иллюстративноеFoto: Handout, Reuters

Бразилия направляет войска и полицию в город Пакарайма на границе с Венесуэлой, где были совершены нападения и поджоги в лагерях венесуэльских мигрантов.


Накануне президент Бразилии Мишел Темер провел экстренное совещание правительства и силовиков. В стране растет недовольство в связи с большим количеством беженцев.

Тяжелый экономический кризис и политическая нестабильность в Венесуэле вынуждают население просить убежища в Бразилии и других соседних странах. Министр иностранных дел Венесуэлы призвал власти Бразилии гарантировать гражданам Венесуэлы безопасность и принять меры для защиты их имущества.

Сообщения о том, что граждане Венесуэлы массово и незаконно пересекают границу, поступают также из Эквадора.

В воскресенье сотни человек были задержаны пограничными службами, после того как Эквадор ввел новое миграционное правило, согласно которому прибывающим через территорию Колумбии венесуэльцам теперь надо иметь действующие паспорта, а не просто карточки удостоверения личности, как это разрешалось до сих пор.

"Гораздо легче, когда знаешь, что все за тебя": как в Барнауле живут обвиняемые за репосты
Иностранцы продали рекордный за год объем госдолга России. Это может ослабить рубль
Большинство беженцев пробираются на юг, в Перу и Чили, где у многих живут родственники.

Политический и экономический кризис в Венесуэле и как следствие высокая инфляция привели к постоянному дефициту продовольствия и медикаментов.

Впервые напряженность на границе возникла когда сотни женщин попытались прорваться за товарами первой необходимости со стороны Венесуэлы в Колумбию. Во избежание инцидентов венесуэльские власти начали открывать границу на несколько часов в неделю, после чего туда за продуктами уже легально устремились тысячи человек.

Бразильская полиция в пограничной Пакарайме уже с трудом справляется с ситуацией.
В субботу в пограничном городе Пакарайма сразу несколько временных лагерей беженцев подверглись нападению со стороны разъяренных местных жителей. Нападению предшествовали сообщения о том, что владелец одного из местных ресторанов был сильно избит венесуэльцами.

Группы мужчин с камнями и палками в руках подожгли палатки и другое имущество беженцев. Сообщается, что после инцидента более 1000 человек бежали обратно в Венесуэлу.

С той стороны границы поступают сообщения о нападениях на автомобили с бразильскими номерами.

Министр общественной безопасности Бразилии заявил, что в понедельник в помощь местной полиции из центра страны прибудут отряды военных.

Что происходит в Эквадоре?

Венесуэльцы ждут, когда им позволят попасть в Эквадор. Обратно идти они не могут, а многие рассчитывают воссоединиться с родственниками в Перу и Чили
Корреспонденты Би-би-си сообщают, что сотни венесуэльцев продолжают попытки пересечь границу с Эквадором, несмотря на введенное на днях новое эмиграционное правило.

Десятки задержанных просто уходят с блокпоста Румичака и идут вдоль плохо охраняемой границы в поисках лазейки.

"У нас нет денег, мы должны продолжать путь и наладить нашу жизнь", — сказала агентству Рейтер учительница начальных классов Майерли Исагирре.

Мадуро прячут, солдаты разбегаются. Что произошло в Венесуэле?
Другие разбивают палатки и пытаются укрыться в них от холода: зима в Эквадоре, территория которого находится на горных возвышенностях, довольно сурова.

"Мы пришли с побережья Карибского моря, и такой холод невыносим для нас", — говорит Хорхе Луис Торреальба, бежавший из Венесуэлы с семьей и друзьями.

Благотворительные организации опасаются, что когда эти люди доберутся до границы с Перу, им всем придется платить штраф за нелегальное пересечение территории Эквадора.

"А денег у них нет", — говорит Густаво Сальвадор из "Красного креста".

Въезжать в Эквадор без паспортов по-прежнему могут только дети и подростки в сопровождении взрослых. Всем остальным необходимо иметь при себе документ. Это правило было введено на прошлой неделе, а люди находятся в пути уже несколько месяцев, и ужесточение правил застигло их врасплох.

Что говорят другие соседи?

Из-за неослабевающего потока людей, бегущих из Венесуэлы, с 25 августа Перу также вводит въезд в страну по паспортам.

В феврале этого года распорядился усилить пограничный контроль президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Однако это только усилило стремление тысяч граждан Венесуэлы любыми путями попасть за границу.

Оппозиция Венесуэлы обвиняет в кризисе правящую социалистическую партию. Богатая нефтью страна могла бы достойно жить даже при невысоких мировых ценах на нефть, считают противники властей, но правительство, унаследовавшее от покойного Уго Чавеса политику "боливарианской революции" и огосударствления экономики, погрязло в коррупции.

Миллионные протесты в Венесуэле: есть погибшие, конца митингам не видно
Венесуэла выходит из Организации американских государств
В прошлом году по стране прокатилась волна антиправительственные выступления с участием миллионов человек.

Оппозиция утверждала, что в протестах, продолжавшихся несколько месяцев, приняли участие 85% граждан страны.

Люди требовали отставки президента Николаса Мадуро. В столкновениях с полицией погибли десятки человек, сотни были арестованы.

Николас Мадуро был переизбран на пост президента в мае этого года.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Эстонский актер Яан Ууспыльд поражен, насколько чистым осталось Певческое поле после вчерашних праздненств

20.08.2018
Накануне годовщины восстановления независимости Эстонии на Таллиннском певческом поле и во многих других местах Эстонии и за рубежом состоялось Совместное пение ЭР100. К созданному во время Совместного пения электронному сводному хору присоединилось всего 52 772 человека по всему миру.
Подробнее


"Что мы можем сделать, чтобы насилия, отчужденности и равнодушия было бы меньше?" Речь президента Кальюлайд в День восстановления независимости Эстонии

20.08.2018
Президент Кальюлайд в Кадриорге на приеме по случаю Дня восстановления независимости произнесла речь. Приводим ее в сокращенном варианте. Полностью можете ознакомиться с ней тут.
Подробнее

На президентский прием в резиновых сапогах! Смотрите красочную галерею

20.08.2018
Через несколько часов после начала президентского приема Керсти Кальюлайд сообщила в своих соцсетях, что из-за плохой погоды на прием можно прийти и в резиновых ботинках. Оказывается, некоторые гости решили воспользоваться этим разрешением. Смотрите фото!
Подробнее

Петербуржец на Дне семьи: ладно, скажу, не посадят. У русских чувство родины основано на атрибутах, у эстонцев есть чувство kodumaa

20.08.2018
Сегодня, в День восстановления независимости, на территории телебашни прошел День семьи. Публике были представлены снаряжения и транспортные средства Кайтселийта, Сил обороны, полиции и Спасательного департамента.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106022004
151,20 €
90,72 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День восстановления независимости Эстонии: празднования, события, впечатления

20.08.2018
В сотый юбилейный год Эстонской Республики восстановление независимости отмечается летней праздничной неделей, которая объединяет жителей Эстонии и их друзей на крупных всеобщих мероприятиях.
Подробнее

ТОП-16 эстонских парков приключений, где можно провести активный выходной с детьми

20.08.2018
Кроме книг, заданных прочитать строгой учительницей по литературе на лето, каникулы в жизни подростка должны оставить и приятные воспоминания. А также, возможно, синяки и ссадины. "МК-Эстония" собрала 16 мест в Эстонии, где родители с детьми могут провести активные и экстремальные выходные, которые наверняка запомнятся и помогут осенью написать сочинение ”Как я провел лето”.
Подробнее

В День восстановления независимости активисты ударили автопробегом по алкоакцизам, безответственности и антигуманным ценам на спиртное

20.08.2018
Сегодня, несмотря на дождь, на аэродроме Куузику, что в Рапламаа, на сотнях машин приехали люди, чтобы потребовать политической ответственности от политиков в рамках акции "Налоги — в Латвию", которая до этого прошла в День независимости.
Подробнее


Решил ”не метаться туда-сюда”. Путин — об августовском путче и уходе из КГБ

20.08.2018
В фильме ”Дело Собчака” об экс-мэре Петербурга Владимир Путин рассказал о том, как сделал выбор между действующей властью и путчистами в ходе событий августа 1991 года. Глава государства заявил, что решил ”не метаться туда-сюда” и встать на сторону Бориса Ельцина, пишет mk.ru.
Подробнее