Лукашенко решил получить выход к морю через Латвию

"Вы понимаете, что выхода к морю у нас нет и если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию. Надо сделать так, чтобы эта республика удовольствие получала от сотрудничества с Беларусью. Мы люди порядочные, обязательные, они это знают. И если они пойдут нам навстречу по многим вопросам, которые мы им предложим, они будут иметь определенный (и немалый) эффект", — заявил белорусский лидер.

"Они почувствовали, что не все решается в Брюсселе. Да, хорошо, наверное, им в Евросоюзе. Но не все можно решить. Евросоюз поддержит какое-то время, а потом надо зарабатывать самим. И вместе мы можем заработать. В этом направлении мы должны работать", — подчеркнул Александр Лукашенко.