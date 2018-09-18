Лукашенко решил получить выход к морю через Латвию

Во вторник, 18 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Василия Марковича новым послом в Латвийской Республике. Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко дал дипломату задачу "обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю" — с выгодой для cвоей страны.
"Вы понимаете, что выхода к морю у нас нет и если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию. Надо сделать так, чтобы эта республика удовольствие получала от сотрудничества с Беларусью. Мы люди порядочные, обязательные, они это знают. И если они пойдут нам навстречу по многим вопросам, которые мы им предложим, они будут иметь определенный (и немалый) эффект", — заявил белорусский лидер.
"Они почувствовали, что не все решается в Брюсселе. Да, хорошо, наверное, им в Евросоюзе. Но не все можно решить. Евросоюз поддержит какое-то время, а потом надо зарабатывать самим. И вместе мы можем заработать. В этом направлении мы должны работать", — подчеркнул Александр Лукашенко.