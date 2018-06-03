03.06.2018, 14:50

Лукашенко раскритиковал попытки РФ "приватизировать" победу во Второй мировой

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Deutsche Welle
EST 1
Aleksandr Lukašenko
Aleksandr LukašenkoAFP

Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике попытки "приватизировать" победу во Второй мировой войне, которые, по его словам, наблюдаются в России. Об этом глава государства заявил, выступая перед журналистами в Бресте в субботу, 2 июня.

Видео выступления Лукашенко опубликовало белорусское информагентство Белта. "В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен… Весь Советский Союз воевал", — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил также, что делить победу в той войне значит "лить воду на мельницу наших соперников и противников". "Они рады, что мы начали эту дележку. И вы знаете, откуда эта дележка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту победу завоевал в одиночку", — резюмировал Александр Лукашенко.

Таким образом президент прокомментировал "появляющиеся в прессе союзников материалы о том, что Беларусь якобы занимается историческим сепаратизмом", передает Белта.

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