Лукашенко не нашел необходимости строить российскую военную базу в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает нецелесообразным создание российской военной авиабазы на территории страны.

"Говорят — военная база. Еще в России я это слышу. Да бросьте вы, кому нужны эти 10 самолетов, которые Россия хотела посадить (…) в Бобруйске. Я Путину говорю: надо воссоздать этот аэродром, там уже взлетно-посадочную полосу наполовину разобрали. Зачем 10 самолетов? Вы дайте мне 20 самолетов, у нас отличные пилоты, отличная школа, вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах. Мы же единая группировка. Нет, Шойгу хотел это", — сказал Лукашенко в пятницу, отвечая на вопросы в рамках "Большого разговора с президентом".

Задавая риторический вопрос, что дает эта военная база, Лукашенко подчеркнул: "Что такое в современной войне против НАТО, допустим, самолет? 10 минут боя — он взлетел, и его нет. Война сегодня другая. Это в Сирии можно летать, когда нет системы противовоздушной обороны".

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По его мнению, нет особого смысла иметь аэродром на переднем театре военных действий, так как "две ракеты на взлетно-посадочную полосу, и ни один самолет не взлетит".

Президент Белоруссии считает, что российское предложение о создании военной базы в Белоруссии — "это не военное предложение".

При этом он заявил о готовности Белоруссии провести на своей территории традиционные российско-белорусские учения "Запад".