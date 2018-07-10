10.07.2018, 13:51

"Лучше бы вы сгорели вместе с детьми": коллеги начальника тушения пожара в "Зимней вишне" угрожали потерпевшим

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Интерфакс
EST
Andrei Bursin
Andrei BursinFoto: Olga Klimova, Sputnik

Следствие зафиксировало случаи давления на потерпевших по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил в суде руководитель следственной группы СКР Рустам Габдулин.

"При рассмотрении ходатайства следствия о продлении срока задержания руководителя тушения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Андрея Бурсина у здания суда и в самом здании коллеги пожарного высказывали угрозы в адрес потерпевших", — сказал Габдулин во вторник на судебном заседании, где рассматривалось ходатайство об аресте пожарного.

По его словам, у здания суда собрались порядка 20 человек, которые оскорбляли и угрожали пришедшим.

"Один из мужчин, которого не пустили в зал суда, говорил потерпевшим, чтобы они "не судили героев, побоялись бога". Когда мужчине сделали замечание, он сказал: "Кто вас вообще тушить будет, когда вы будете гореть?". Также говорили, что лучше бы потерпевшие все сгорели в торговом центре вместе с детьми", — сказал Габдулин.

Кроме того, по данным следствия, мужчины снимали на мобильные телефоны автомобили, на которых приехали потерпевшие. "В связи с этим у следствия есть достаточные основания полагать, что на потерпевших оказывается давление", — добавил следователь.

Адвокат потерпевших Надежда Святкина в суде сообщила, что сотрудники МЧС во время тушения пожара выносили вещи потерпевших, которые до сих пор не вернули. "Где вещи сейчас — неизвестно. Проще говоря, спасатели занимались мародерством", — подчеркнула она.

Центральный районный суд города Кемерово удовлетворил ходатайство следствия об аресте руководителя тушения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Андрея Бурсина, передает корреспондент "Интерфакс" из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, избрать Бурсину меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 сентября", — сказала судья Инна Михайленко.

Как сообщалось, СКР задержал и предъявил обвинение по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность) начальнику службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кемеровской области" Бурсину.

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По версии следствия, он "не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона города Кемерово на месте пожара, произошедшего 25 марта в помещении ТРЦ "Зимняя вишня", а также не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара". По мнению следователей, Бурсин нарушил требования закона "О пожарной безопасности" и Боевого устава подразделений пожарной охраны, что привело к гибели 60 человек.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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