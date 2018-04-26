Литва: компанию оштрафовали на 150 тысяч евро за трансляцию "Россия РТР"

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) оштрафовала на 150 тысяч евро компанию услуг телевидения Init за то, что она не соблюдала запрет на трансляцию канала "РТР Планета" и других его версий, пишет rus.delfi.lv.

О принятом решении ЛКРТВ BNS информировал председатель комиссии Эдмундас Вайтекунас. Трансляция этих российских телепрограмм в Литве ограничены на год "в связи с пропагандой войны и национальной розни".

Ретрансляторы должны были остановить трансляцию до 23 февраля, но выяснилось, что Init не выполнила требование и еще 1 марта транслировала другую версию телеканала "РТР Планета" — под названием "Россия РТР".

Закон об информировании общественности за упомянутое нарушение позволяет ЛКРТВ наказать ретранслятора штрафом в размере до 3% годовой выручки, а в случаях, когда выручку подсчитать трудно или невозможно — штрафом до ста тысяч евро.