Литва четвертой в мире приняла "Закон Магнитского"

Сейм Литвы принял так называемый "Закон Магнитского", которым запрещен въезд в страну иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. За проект единогласно проголосовал 91 парламентарий, передает литовский Delfi со ссылкой на BNS.

Литва стала четвертым государством в мире, принявшим такой правовой акт. Ранее "Закон Магницкого" был принят в США, Эстонии и Канаде.

Принятый Литвой правовой акт должен вступить в силу с 1 января 2018 года. Это означает, что "черный список" таких лиц будет составлен и начнет действовать со следующего года.

"Я считаю, что это фундаментальный закон, демонстрирующий наше уважение к правам человека прежде всего в России. Потому что речь идет о человеке, который пытался защитить Россию от уничтожения российского бюджета, воровства у граждан России. За это пострадал, за это был уничтожен теми, кто воровал из российского бюджета. Это уважение к России и ее вероятному демократическому будущему", — сказал в Сейме консерватор Эмануэлис Зингерис.

Его коллега Жигимантас Павиленис обратил внимание на то, что принятие закона происходит в тот день, когда восемь лет назад в России был убит юрист Сергей Магнитский.

"Этого послания свободы от нашего парламента ждет та демократическая часть российского общества, те люди, которые действительно жертвовали своими жизнями и своими судьбами, чтобы не позволить (Владимиру) Путину полностью контролировать большую часть общества", — сказал консерватор Мантас Адоменас.

Согласно принятым поправкам к Закону о правовом статусе иностранцев, предлагается запретить иностранцу въезд в Литву не более, чем на пять лет, если имеется серьезное основание полагать, что он совершил в зарубежном государстве тяжкое или очень тяжкое преступление против личности, в результате чего были нарушены права человека и свободы, если он совершил коррупционное преступление, занимался отмыванием денег, подстрекал или иным образом участвовал в совершении таких преступлений, а также если он включен в национальный список нежелательных иностранцев, составленный страной — членом ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли, НАТО.

Решение запретить таким иностранцам въезд в Литву по предложению министра иностранных дел будет принимать министр внутренних дел. В законе также установлена возможность не сообщать включенному в список нежелательных лиц иностранцу о принятом в его отношении решении. Сообщаться не будет в том случае, если это может навредить интересам государственной безопасности, обороны, общественной безопасности, превенции преступных деяний, следствия и уголовного преследования.

Посол России в Литве Александр Удальцов ранее сказал агентству "Инфтерфакс", что если Cейм Литвы примет "Закон Магнитского", то Россия ответит на "еще один недружественный шаг Литвы" и запретит въезд в Россию нежелательным лицам.

Закон, названный именем Магнитского, в 2012 году приняли США, введя санкции в отношении связанных с нарушениями прав человека российских чиновников. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в этом списке сейчас более 40 фамилий.