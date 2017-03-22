Литовского хакера обвиняют в США в мошенничестве на 100 млн долларов

Гражданин Литвы Эалдас Римасаускас обвиняется в США в кибермошенничестве на 100 млн долларов. Об этом сообщили в офисе федерального прокурора штата Нью-Йорк, передает РИА "Новости".

Подозреваемый взломал электронную почту двух крупных корпораций в США и вынудил их перечислить на его счета более $100 млн, причитающихся другой организации.

Литовскому хакеру грозит 20 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве, он задержан по временному ордеру, сообщает gazeta.ru.