22.03.2017, 09:34

Литовского хакера обвиняют в США в мошенничестве на 100 млн долларов

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DELFI.ee
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Arvuti
фото иллюстративноеFoto: Ester Vaitmaa

Гражданин Литвы Эалдас Римасаускас обвиняется в США в кибермошенничестве на 100 млн долларов. Об этом сообщили в офисе федерального прокурора штата Нью-Йорк, передает РИА "Новости".

Подозреваемый взломал электронную почту двух крупных корпораций в США и вынудил их перечислить на его счета более $100 млн, причитающихся другой организации.

Литовскому хакеру грозит 20 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве, он задержан по временному ордеру, сообщает gazeta.ru.

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