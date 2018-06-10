Лидеры G7 договорились сообща вводить санкции против России

О готовности расширить санкции против РФ на пресс-конференции по итогам саммита заявила и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. "Я также приветствую признание со стороны G7 необходимости сохранения санкций против России в свете того, что России не выполнила условия Минских соглашений по Украине. Мы согласились на то, чтобы быть готовыми в случае необходимости принять дополнительные ограничительные меры против России", — цитирует ее "Интерфакс".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, заявил, что лидеры стран G7 договорились о создании механизма для защиты политических устоев Запада от внешних угроз. По его словам, "лидеры обязались предпринять конкретные шаги и скоординированные меры, чтобы определить и призвать к ответу тех, кто вредит демократиям".

Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, выразил надежду, что уже в следующем году саммит G7 в Биаррице пройдет с Россией. В то же время он подчеркнул, что на данный момент приглашать Москву на переговоры ведущих стран мира "неправильно и непоследовательно".

Макрон пояснил, что подобные аргументы продиктованы ситуацией на Украине, а возвращение к формату G8 увязано с выполнением минских договоренностей. "Все в руках России", — подчеркнул глава государства.

Президент также добавил, что участникам G7 удалось достичь общей позиции по вопросу о ситуации в Сирии. "В ходе переговоров мы достигли общности взглядов и продемонстрировали стремление не только добиться окончательной победы над терроризмом и бороться против применения химического оружия, но также и продвигаться к всеобъемлющему политическому урегулированию", — сказал Макрон.

Отметим, что принятие коммюнике было под вопросом из-за разногласий между участниками саммита. Речь, в первую очередь, идет о торговых спорах и потенциальном экономическом конфликте между Европой и США. Трюдо, впрочем, заверил, что по этому вопросу за последние несколько дней был достигнут "настоящий прогресс". "Я готов плотно работать с президентом США, чтобы быстро разрешить этот торговый спор, но я ясно дал понять, что я всегда буду защищать канадских рабочих и канадские интересы", — добавил канадский политик (цитата по ТАСС).

О планах "Большой семерки" создать "Механизм быстрого реагирования", который позволит быстро и скоординированно ответить на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие "недопустимые действия" и попытки дестабилизации, исходящие от "таких стран, как Россия", стало известно еще накануне.

С помощью новой системы защиты страны-члены Группы семи планируют анализировать данные об информационных атаках иностранного происхождения и оперативно обмениваться этими сведениями между собой. Предполагается, что "в идеальном случае" на атаку должна последовать скоординированная реакция, которая может выражаться в виде ответной кампании или санкций.