Ле Пен пообещала провести во Франции референдум о выходе из еврозоны

Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая на прошлой неделе приезжала с официальным визитом в Москву, где выступила в Госдуме и провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, пообещала в случае своей победы на выборах провести референдум о выходе Франции из еврозоны.

По ее словам, если французы не поддержат инициативу о выходе из еврозоны и отказе от евро, она досрочно уйдет с поста президента, передает агентство Reuters. При таком развитии событий французы "выберут форму власти, навязанную Европейским союзом", подчеркнула Ле Пен. "Это также будет означать, что 70% моего проекта будет невозможно воплотить в жизнь", — добавила она.

Выступая накануне перед своими сторонниками, Ле Пен заявила о том, что, по ее мнению, "Европейский союз умрет, потому что люди уже не хотят его". "Мы изменимся ради другой Европы. Европейская идея, поврежденная федералистами, сможет быть вновь претворена в жизнь", — объявила кандидат в президенты Франции.

Одновременно с этим в минувшее воскресенье в интервью Le Parisien Ле Пен подчеркнула, что введение евро в качестве единой валюты привело к повышению цен и значительному снижению покупательной способности людей. "Это также огромное препятствие для создания рабочих мест, потому что из-за евро французская экономика стала значительно менее конкурентоспособной", — отметила Ле Пен.

Le Monde: Ле Пен наконец-то смогла покрасоваться рядом с Путиным

Французские СМИ тем временем продолжают обсуждать приезд Ле Пен в Россию на прошлой неделе. Журналист Le Monde Оливье Фэй, например, отметил, что кандидат в президенты Франции "наконец смогла официально покрасоваться рядом с Путиным — российским президентом, которым, по ее признанию, она "восхищена".

"Не все ли равно, что было в прошлом, но данное официальное рукопожатие, всего за месяц до французских президентских выборов, представляет особую ценность для дочери Жан-Мари Ле Пена", — говорится в материале, который цитирует InoPressa.

На этом фоне журналист напоминает об очередных обвинениях в зависимости, в том числе и финансовой, от Москвы в адрес "Национального фронта" Ле Пен. В интервью Le Monde от 2 февраля Марин Ле Пен уверяла, что не искала финансирования в этом направлении для президентской и парламентской кампании своей партии.

После отъезда лидера "Национального фронта" в Москву вице-президент партии Флориан Филиппо в заявлении для СМИ особо подчеркнул, что Ле Пен не собирается искать в России источники финансирования. Такие пояснения понадобились, так как три года назад "Нацфронт" получил кредит в 9 млн евро от "Европейского российского банка" (ЕРБ) — чешской "дочки" "Первого чешско-российского банка" (ПЧРБ).

Ле Пен признала проблемы с финансированием своей избирательной кампании

На фоне разговоров об источниках финансирования своей избирательной кампании Ле Пен в понедельник признала, что ее штаб пока не смог собрать все необходимые для успешного результата на выборах денежные средства. При этом, по ее словам, французские банки отказываются кредитовать ее кампанию, поэтому ей приходится искать деньги за рубежом.

"Мне приходится. Мне нельзя брать деньги во французских банках. При этом сейчас меня обвиняют в том, что я обращаюсь за ссудами в иностранные банки. А что мне остается делать? Французские банки заняли деньги всем кандидатам в президенты страны, кроме меня", — объявила Ле Пен.

В декабре прошлого года французская пресса писала о якобы достигнутой договоренности "Нацфронта" с Россией о выплате кредита на проведение предвыборной кампании в обмен на признание Крыма российской территорией в случае победы.

Впрочем, в руководстве партии это опровергли, отрицала сообщения и сама Ле Пен. Но в СМИ продолжают обсуждаться слухи о новом кредите, который "Нацфронт" якобы планирует взять у Москвы. Что касается Крыма, Ле Пен в течение последних месяцев уже дважды заявляла, что признает полуостров российским, если станет президентом.

Между тем перспективы Марин Ле Пен возглавить Францию крайне беспокоят ее оппонентов, которым не нравятся политический курс и ее симпатии к РФ. Так, на днях в американской аналитической компании Stratfor, иногда называемой в прессе "теневым ЦРУ", предупредили, что победа лидера "Нацфронта" на выборах даст России возможность"разделить Европу", что в итоге приведет к развалу ЕС.