30.05.2018, 12:00

Лавров: русофобский курс Киева подтверждается обвинениями России в убийстве Бабченко

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ИТАР-ТАСС
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Sergei Lavrov
Sergei LavrovFoto: Artjom Ivanov, TASS

Продолжением курса на русофобию со стороны украинских властей назвал глава МИД РФ Сергей Лавров прозвучавшие из Киева обвинения в адрес российских спецслужб в убийстве журналиста Аркадия Бабченко, передает ТАСС.

"Очередная трагедия в Киеве — Аркадий Бабченко был убит в подъезде собственного дома, и уже премьер-министр украинского правительства [Владимир Гройсман] заявляет о том, что это сделали российские спецслужбы", — сказал он в ходе выступления на "Примаковских чтениях" в Москве.

По словам Лаврова, "эта мода, которую задают авторы такого рода ведения международных дел, — очень печальная". "Но, как видите, многие ее подхватывают, особенно такие, как наши украинские соседи, которые пользуются полной безнаказанностью со стороны своих западных кураторов и абсолютно игнорируют советы тех же западных кураторов о том, как им наводить порядок у себя же дома, — продолжал министр. — Украина кураторам нужна для того, чтобы продвигать русофобские взгляды и чтобы всячески создавать неудобную ситуацию для нашей страны".

"Кто знает историю, должен понимать, что это все — бесполезно и бессмысленно", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Журналист Аркадий Бабченко был застрелен во вторник вечером на пороге своей квартиры, по дороге в больницу он скончался. Начальник управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что профессиональная деятельность журналиста рассматривается как главная версия его убийства.

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