Лавров: Россия не будет воевать с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет воевать с Украиной. Об этом сообщает сайт kp.ru.
По словам министра, для того, чтобы Украина оставалась нейтральной стороной, нужно обеспечить комфортное проживание на территории страны для всех ее жителей.
”Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю”, — сказал Лавров.
Он добавил, что не сомневается в дальнейших провокациях Киева в Керченском проливе.
Ранее президент Украины Петр Порошенко объяснил, что он имел в виду, когда назвал ”войной” инцидент в Керченском проливе.
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