Лавров пообещал выслать британских дипломатов

Москва в ответ на действия Лондона в скором времени вышлет из России британских дипломатов, пообещал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он не назвал ни точных сроков, ни количества высылаемых сотрудников британской дипмиссии, пишет Meduza. Детально объявить об ответных мерах в адрес Великобритании Лавров пообещал после того, как доведет их до Лондона.

Британские обвинения по делу Скрипаля российский министр назвал голословными, безосновательными и хамскими.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, отзыве визита Сергея Лаврова в Лондон и отказе от поездки официальной британской делегации на чемпионат мира по футболу в России.

Эти меры были приняты в ответ на отравление в английском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом военного назначения ”Новичок”, производившемся в СССР. Великобритания считает Россию причастной к покушению на Скрипалей.

Постоянный представитель России при ООН, выступая на экстренном заседании Совбеза организации, заявил, что источником химического оружия для отравления россиян в Солсбери могла выступить сама Великобритания.