Латвия вновь заявила о появлении у своих границ российских кораблей

Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) в субботу, 28 октября, заявили, что у берегов страны были вновь замечены несколько российских военных кораблей.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 14 морских милях от территориальных вод Военно-морские силы 28 октября идентифицировали укладчик буев "Килектор 1" класса "Сура" Вооруженных сил России", — говорится в сообщении НВС на странице в Twitter.

Кроме того, накануне в 16 морских милях от территориальных вод республики был замечен российский буксир "Виктор Конецкий", утверждают латвийские военные.

До этого, 17 сентября, в особую экономическую зону Латвии входили три российских военных корабля — "Андромеда", "Килектор 1" и "Бира".

По версии Министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к ее границам 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — свыше 250 раз.

Как отмечает ТАСС, власти РФ ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.