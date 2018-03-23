Латвия планирует выдворить сотрудников посольства РФ, которые занимаются разведкой

Из солидарности с другими странами ЕС, Латвия планирует в настоящий момент выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России, которые занимаются в Латвии разведкой, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Гинтс Егерманис.

Латвия вместе с Великобританией и другими странами ЕС сейчас обсуждает, каковы могут быть ответные шаги на отравление Россией в Великобритании двойного агента Сергея Скрипаля, передает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.

Егерманис не сказал, сколько стран примут участие в акции солидарности и сколько российских дипломатов планируется выдворить. Подробная информация будет предоставлена в понедельник, 26 марта.

Спецслужбы Латвии ранее в своих публичных отчетах заявляли, что российская разведка и спецслужбы на территории Латвии умеренно активны и не создают значительной угрозы интересам Латвии.