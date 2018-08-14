14.08.2018, 21:20

Латвия отказывается от перехода на зимнее время

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rus.DELFI.lv
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Liivi Lintlom ja tema heegeltööd
фото иллюстративноеFoto: Birgit Püve

Во вторник, 14 августа, Кабинет министров одобрил официальную позицию Латвию о переходе на летнее время. Но Латвия будет придерживаться единой позиции Европейского союза. Поэтому окончательное решение должна принять Европейская комиссия (ЕК).


За последний год в Европе активно обсуждают необходимость перевода часов. Европейская комиссия изучает мнение жителей Европы, стоит ли переходить на летнее и зимнее время.

Латвия поддерживает единую позицию о переводе часов. Поэтому, если страны Европейского союза договорятся, за основу будет взято летнее время. Такое решение будет оптимальным для Латвии, учитывая ее географические особенности и положительное влияние на экономику и здоровье жителей.

Одновременно Латвия не поддерживает позицию о том, что каждое государство должно самостоятельно решать, переводить часы или нет. В такой ситуации может возникнуть путаница: каждое государство, например, может выбрать свою дату перехода на летнее и зимнее время. Как результат — негативное влияние на логистику, отрасли связи и транспорта и др., а также увеличится административное бремя.

К тому же может возникнуть ситуация, когда Латвия будет находиться в разных часовых поясах с другими странами Балтии или Скандинавии, а также будет увеличена часовая разница между соседними европейскими странами.

Латвия считает, что Европейская комиссия еще до принятия решения о переводе часов должна провести масштабные исследования.

Напомним, что до 16 августа каждый житель Европейского союза может высказать свое мнение о переходе на летнее время — здесь.

Переход на летнее время осуществляется весной переводом стрелок часов на один час вперед, обратный переход — осенью переводом стрелок часов на один час назад. В большинстве стран ЕС он был введен в 60-70-е годы 20-го века.

Tallinn Hockey weekend
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