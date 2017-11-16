Латвийский боец ИГИЛ Гринбергс получил 10 лет тюрьмы

Воевавший на стороне "Исламского государства" Мартиньш Гринбергс приговорен Рижским окружным судом к 10 годам и трем месяцам тюрьмы. Этим приговором отменен приговор суда первой инстанции, который оправдал Гринбергса по статье об участии в преступлениях преступной организации против человечества или военных преступлениях.

Гринбергс заявил, что считает сегодняшний приговор признаком коррумпированности государства, а также того, что "настоящие террористы — это государство". Адвокат Райтис намерен обжаловать приговор в Верховном суде в кассационном порядке.

Гринбергс в последнем слове заявил, что больше не верит в ислам и обратился к христианству. Он также сказал, что в Латвию вернулся добровольно, попросив депортации из Турции, а также сотрудничал в Финляндией в борьбе с международным терроризмом. Гринбергс сказал, что, оставшись на свободе, он имел бы больше возможностей помогать обществу, рассказывая о своем опыте. Также подсудимый утверждал, что никогда не стрелял и даже не целил в людей. Он выразил сожаление в содеянном.

В суде первой инстанции прокурор требовала для Гринбергса 11 лет лишения свободы.

Уголовный закон за участие в преступлениях преступной организации против человечества, мира или военных преступлениях предусматривает пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Летом прошлого года Полиция безопасности получила информацию, что гражданин Латвии Гринбергс задержан в Турции, а в сентябре турецкие власти приняли решение о его депортации.

Это первый приговор суда по делу о противоправном участии в вооруженном конфликте.