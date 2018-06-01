Латвийцев пугают новостью о том, что всех 18-46 летних заберут в армию

В середине мая целый ряд ориентирующихся на "скандальных новостях" интернет-порталов на латышском языке опубликовал информацию о том, что с 2019 года всем латвийцам (и мужчинам, и женщинам), достигшим совершеннолетия, придется пройти обязательный курс обучения в армии. Как выяснил в Минобороны lvportals.lv, данную новость можно считать "фейковой", то есть не соответствующей действительности.

В Министерстве обороны Латвии напоминают, что с 1 января 2007 года Национальные вооруженные силы отменили призыв на обязательную военную службу, и восстановление данной практики не планируется.

Чтобы придать достоверность своим утверждениям, некоторые из этих фейковых публикаций ссылаются на заявление, якобы сделанное представителем Минобороны Юрисом Мачсом. Так пояснил сам Мачс, за основу взяты его цитаты 11-летней давности, причем они вырваны из контекста и переиначены так, как этого хотелось авторам "скандальной новости".

Попытки связаться с представителями распространивших данную "новость" порталов закончились ничем, за исключением одного случая. Поднявший трубку по указанному контактному телефону мужчина не смог пояснить, почему на портале появилась статья об обязательном призыве в армию. Также, по его словам, ни один из других представителей интернет-ресурса не сможет дать такую информацию.