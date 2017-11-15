Ксения Собчак выдвинется от партии бывшего министра экономики РФ

Ксения Собчак выдвинется на президентские выборы от партии "Гражданская инициатива" экономиста Андрея Нечаева. Переговоры с партии ПАРНАС Михаила Касьянова не увенчались успехом.

Избирательный штаб телеведущей Ксении Собчак, заявившей об участии в президентских выборах, определился со схемой ее выдвижения. Телеведущую выдвинет партия "Гражданская инициатива", рассказали Русской службе Би-би-си два источника в избирательном штабе телеведущей (попросили об анонимности, так как не уполномочены давать официальные комментарии). "Ваши подозрения небеспочвенны, но давайте подождем еще пару часов", — сказал Би-би-си Нечаев, не уточнив, почему надо ждать.

Представитель Собчак Ксения Чудинова отметила, что Собчак открыта ко всем предложениям, и сама же несколько раз об этом говорила. "Андрей Нечаев прав в том смысле, что "подозрения небеспочвенны", — мы ведем переговоры с разными демократическими силами, — но делать заявления мы еще не готовы", — заявила Би-би-си Чудинова.

Выдвижение от политической партии позволит Собчак собирать всего 100 тысяч подписей. Если бы она шла как самовыдвиженец, ей бы понадобилось собирать 300 тысяч подписей.

Спустя час после публикации Русской службы Би-би-си штаб Собчак подтвердил, что телеведущая пойдет на выборы от ”Гражданской инициативы.

Кандидат не верит

Партия "Гражданская инициатива" была создана и зарегистрирована в 2013 году. Как гласит описание на сайте партии, она "создавалась на волне протестных выступлений 2011 — 2012 годов", которые члены партии поддерживали. Программа партии гласит, что ее главная цель — это "превращение России в современную, уважаемую в мире страну, в которой обеспечена комфортная и безопасная жизнь для каждого из нас".

Единственный известный человек в этой партии — ее председатель Андрей Нечаев. В 1992-1993 гг. Нечаев был министром экономики России. На выборах депутатов Госдумы в 2016 году Нечаев баллотировался в федеральном списке "Партии роста" Бориса Титова.

Собчак симпатичная и умная девушка, но это не повод превращать выборы президента в фарс — Андрей Нечаев (@aanechaev) October 18, 2017





В октябре Нечаев на своей странице в Facebook написал о Собчак, что считает "выдвижение на высший пост человека, который в последние годы не занимался политикой и не участвовал ни в каких выборах, как минимум, вызывающим вопросы".

"Совершенно очевидно, что никаких шансов быть избранной у Собчак нет", — написал Нечаев, отметив, что сама Собчак к нему с просьбой выдвинуться от его партии не обращалась.

Позже он говорил, что не разделяет лозунг Собчак "Против всех".

За 2016 год "Гражданская платформа" потратила 224 тысячи рублей, следует из финансового отчета партии, опубликованного на сайте ЦИК. На сайте партии указаны адреса более 50 региональных отделений.

Неудавшиеся переговоры

Штаб Собчак также вел переговоры с партией ПАРНАС и ее лидером Михаилом Касьяновым, первым об этом написал РБК. Касьянов уже встречался с Собчак лично и обсуждал возможность выдвижения телеведущей от партии, об этом говорила и сама Собчак. О результате переговоров ни одна сторона не сообщила.

13 ноября появилось заявление ПАРНАСа, подписанное Касьяновым с призывом к оппозиционным кандидатам объединиться и создать коалицию на президентских выборах. Касьянов обратился к Собчак, а также к основателю партии "Яблока" Григорию Явлинскому и Алексею Навальному. В документе отмечалось, что участие оппозиции в президентских выборах может быть эффективным "только если демократы идут вместе".

Зампред ПАРНАСа Константин Мерзликин сказал Би-би-си, что официальная позиция партии о поддержке кого-либо из кандидатов на президентских выборах отражена в заявлении Касьянова. По его словам, ПАРНАС готов выдвинуть на выборы только единого оппозиционного кандидата, а если такой не появится, вовсе не будет в них участвовать. От дальнейших комментариев Мерзликин отказался.

При этом собеседник Би-би-си в руководстве ПАРНАСа, попросивший об анонимности, так как не уполномочен комментировать переговоры с Собчак прессе, рассказал, что в партии нет консенсуса по поддержке телеведущей на выборах. Он отметил, что штаб Собчак хотел воспользоваться региональной сетью ПАРНАСа в ходе кампании, но часть руководства партии выступила против этого.

Собеседник в штабе Собчак сказал Би-би-си на условиях анонимности, что для них вариант выдвижения от "Гражданской инициативы" более предпочтителен — якобы это упростит процесс сбора подписей, и в целом работать с "Гражданской инициативой" проще.

"Гражданская инициатива" перед выборами в Госдуму, в 2015 году была союзницей ПАРНАСа и состояла в одной коалиции с ним. Демократическая коалиция была создана 17-18 апреля на базе ПАРНАСа, поскольку у партии все еще есть право выдвигать свой список на выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей. Партия получила его благодаря тому, что в 2013 году Борис Немцов провел ее список на выборах в Ярославскую облдуму и сам стал депутатом. В ту коалицию также вошли Партия прогресса Алексея Навального, "Демократический выбор" Владимира Милова, а также Либертарианская партия и Партия 5 декабря. Гражданская инициатива, впрочем, покинула коалицию уже в мае, отказавшись участвовать в праймериз и решив выдвигать кандидатов от себя, а не от ПАРНАСа.

Ни ПАРНАС, ни "Гражданская инициатива" на выборах 2016 года ни одного депутата в Госдуму не провели. "Гражданская инициатива" в них вовсе в итоге не участвовала, ПАРНАС набрал 0,73%.

Собчак объявила о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2018 году, назвав себя кандидатом "против всех". Ее штаб возглавил Игорь Малашенко.

За сбор подписей и координацию работу волонтеров в штабе первоначально отвечал российский политтехнолог Алексей Ситников — участник избирательной кампании Бориса Ельцина в 1996 году и консультант главы украинской "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Тем не менее в конце октября Ситников объявил о своем уходе из штаба из-за "разных подходов к организации процесса" и "неразберихи". Он пожаловался, что члены штаба скидывались на охрану, авиабилеты и аренду офиса. Вместе с политтехнологом команду Собчак покинули около тридцати человек.

Сама Собчак в интервью Русской службе объяснила, что посмотрела на работу Ситникова в течение двух недель "и поняла, что целесообразнее двигаться другим путем — чтобы и сэкономить, и сделать работу эффективной".

Заменой Ситникова в штабе стал Тимур Валеев из "Открытой России" Михаила Ходорковского. 8 ноября он подтвердил, что будет отвечать, в том числе, за сбор подписей.