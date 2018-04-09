Кружок для министров: как изучают Библию в Белом доме

Впервые за как минимум 100 лет члены кабинета министров США посещают группу по изучению Библии. Что именно изучают министры? Что об этом начинании думает Дональд Трамп? И почему женщины не могут возглавлять подобную группу?

Каждую среду многие из самых влиятельных политических деятелей США собираются в одном из конференц-залов в Вашингтоне для того, чтобы больше узнать о Боге.

Где именно находится этот конференц-зал, неизвестно, так как секретная служба не разрешает разглашать подобную информацию. Однако известны имена тех, кто принимает участие в этих библейских дискуссиях.

Среди них — вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, министр образования Бетси ДеВос, министр энергетики Рик Перри, министр юстиции Джефф Сешнс и многие другие.

В общей сложность 10 членов кабинета министров называют себя спонсорами этого кружка. Они не обязательно принимают участие в обсуждении Библии каждую неделю, ведь, в конце концов, они очень занятые люди. Но они приходят туда, когда это позволяет время.

На обсуждение Библии уходят час-полтора, и члены группы могут связываться с преподавателем в любое другое время, если у них возникают вопросы, связанные с Писанием.

И кто же возглавляет эту самую влиятельную в США группу по изучению Библии?

Познакомьтесь с Ральфом Дроллинджером, бывшим профессиональным баскетболистом ростом за два метра, который стал пастором. Сам 63-летний Дроллинджер называет себя "просто спортсменом с больными коленями".

Дроллинджер вырос в Ла-Меса, пригороде Сан-Диего в Калифорнии. В детстве он редко ходил в церковь — по его словам, с десяток раз — и Библия его не особенно интересовала.

"Я всегда обещал самому себе, что рано или поздно я ее прочту, — говорит он. — Но каждый раз, когда я ее открывал, мне она ни о чем не говорила".

Но в последний год школы, после баскетбольного матча, чирлидеры пригласили его в свою группу по изучению Библии. Он пришел, и с тех пор его жизнь изменилась.

"В первый раз я по-настоящему услышал слова Писания, — говорит он. — Когда я пришел домой, я прочел целиком Евангелие от Матвея, и открыл свое сердце Иисусу".

В 1972 году Дроллинджер поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, получив спортивную стипендию. Он стал ходить в церковь. Этот приход уделял много внимания изучению Библии, и, как говорит Дроллинджер, со временем он полюбил Писание.

После университета он мог стать профессиональным баскетболистом: НБА приглашала его трижды. Но каждый раз он отказывался.

"Я горел таким желанием стать пастором, что все остальное казалось гораздо менее важным", — говорит он.

"Атлеты в действии"

Вместо этого он стал играть в христианской команде "Атлеты в действии" (Athletes in Action). Они играли в баскетбол по всему миру, примерно в 35 странах, а в перерыве между таймами проповедовали Евангелие.

"Для меня это было замечательно", — говорит он. "Потому что баскетбол мне не так уж и нравился, но проповедовать я любил".

В конце концов в 1980 году Дроллинджер присоединился к профессиональной команде "Даллас Маверикс", но лишь потому, что он хотел поступить в семинарию в Далласе. Он играл за "Даллас Маверикс" всего шесть раз, и ушел из команды после первого сезона.

После того, как он ушел из профессионального баскетбола, он работал пастором для спортсменов, а в 1996 году пошел в политику.

Его дорога к работе в Белом Доме началась из-за нехватки веры среди христиан в Калифорнии.

В 1996 году его жена Даниэль возглавляла агитационно-пропагандистский комитет, целью которого было продвижение христианских политиков.

"Но она была разочарована, — говорит он. — Комитет помогал избранию политиков, но как только они приезжали в столицу Калифорнии, они теряли свои христианские убеждения".

Супруги взяли в свои руки уже существовавший приход в Сакраменто, изменили его название, и стали предлагать еженедельные классы изучения Библии, моральную поддержку и возможность общения с пастором один на один.

Эта инициатива оказалась чрезвычайно популярной, и Дроллинджеры стали расширяться. На сегодняшний день их церковь открыла свои приходы в 43 столицах штатов США, и при более 20 парламентах за рубежом.

У каждого прихода церкви "Капитолийское пастырство" свой местный пастор, но все они мужчины. Почему среди них нет женщин?

"Библия не запрещает лидерство женщин в коммерции, не запрещает лидерство женщин в государственных делах, и не запрещает лидерство женщин в том, что касается детей", — говорит Дроллинджер. — Но есть запрет на лидерство женщин в браке и лидерство женщин в церкви. Это ясно сказано в Писании… Это не означает, с точки зрения равенства, что женщины менее важны. Просто у них другая роль".

В 2010 году в Вашингтоне появился приход "Капитолийского пастырства". В американской столице уже действовал приход, работавший с политиками. Это приход "Братство" (The Fellowship), который организует Национальный молитвенный завтрак, но Дроллинджер считает, что с библейской точки зрения, они сошли с ума.

Он сравнивает подобный подход к христианству с сахарной ватой — нечто большое, сладкое и эфемерное. Он же, по его словам, предлагает "высокобелковую диету", и преподает Слово Божие — книгу за книгой, стих за стихом. Дроллинджер говорит, что на изучение одной библейской книги может уйти год.

"Если у вас нет духовного тренера, который ведет вас по пути слова Божьего, и ведет вас по пути к благочестью, а не по стопам вашего греховного существа, тогда вы не сможеть стать похожими на Христа", — объясняет он.

Библия и министерские посты

В Братстве, по его словам, считают, что законодатели могут изучать Библию самостоятельно, друг с другом.

"Я говорю "нет", это фундаментальная ошибка, — утверждает пастырь. — В послании римлянам говорилось: "Как они могут услышать без проповедника?"

Для членов палаты представителей изучение Библии началось в 2010 году, сейчас в этом кружке уже 50 участников.

Когда четверо из них были выбраны в сенат, они попросили разрешения устроить класс для сенаторов, который начал работать в 2015 году. В марте прошлого года начала работу группа для членов кабинета министров.

"Трамп начал предлагать кандидатами на министерские посты всех тех ребят, которые изучали Библию в наших кружках", — рассказывает Дроллинджер.

"В отличие от наших светских медиа мы видели, что претенденты на министерские портфели имеют что-то общее, а именно веру в Христа, — говорит Дроллинджер. — Поэтому Джефф Сешнс, Том Прайс (бывший министр здравоохранения) и другие предложили начать изучение Библии членами кабинета министров".

За последние сто лет это первая группа действующих министров, изучающих Библию. Нечто подобное было в годы пребывания у власти Джорджа Буша-младшего, но тогда Священное Писание изучали не столь высокопоставленные чиновники.

"Трамп отвечает мне на мои записи об изучении Библии, — утверждает Дроллинджер. — Давай, Ральф, двигайся дальше, мне понравилось это исследование, пишет мне президент. Что-то подобное".

Толкование Библии

Еженедельные исследования текстов Библии, проводимые Дроллинджером, не являются частными или секретными: любой может с ними ознакомиться.

Об однополых браках он, например, пишет: "Гомосексуализм и однополые браки в глазах Господа незаконны".

По поводу капитализма: "Право на частную собственность, известное также как как свободное предпринимательство или капитализм, является государственной экономической системой, поддерживаемой Священным Писанием. Писание не поддерживает коммунизм".

По поводу долгов Дроллинджер пишет: "Когда отдельный человек, семья, или государство занимает деньги, чтобы покрыть расходы, превышающие доходы, — это показатель плохого управления, это глупость".

Итак, если политики следуют Библии, нужно ли, например, предавать смерти гомосексуалистов? Нет, отвечает Дроллинджер, не все гражданские законы из Ветхого Завета должны применяться.

"Я думаю, что это было верным для древнего Израиля, но не для церкви в целом", — объясняет Дроллинджер, добавляя, что не считает возможным дословно применять в жизни все, изложенное в Ветхом Завете.

Пастор сравнивает себя с официантом в ресторане. Он дает не свои собственные уроки, а служит Слову Божьему, тому, как написано в Библии.

"Если Господь — шеф-повар, то я лишь официант, и я надеюсь, что этим ребятам нравится угощение. По дороге из кухни я не приправляю блюдо. Моя работа — просто служить", — говорит он.

А если людям не нравится послание или, выражаясь словами пастора, блюдо?

"Тогда вам надо поговорить с самим шефом, то есть с Господом", — предлагает проповедник.

Церковь и государство

Дроллинджер верит, что в Библии сказано об отделении церкви от государства: "Нам нужно провести между ними границу. К сожалению, многие наши религиозные деятели эти два института не разграничивают".

В январе, после того как один из авторов New York Times назвал Дроллинджера и его последователей христианскими националистами, пастор написал большое письмо в ответ. Каковы его возражения?

"Эти характеристики означают, что я тайно встречаюсь с членами кабинета, чтобы свергнуть правительство", — отвечает Дроллинджер.

Но разве члены кабинета министров не трактуют библейское учение в пользу слияния церкви и государства?

"Я верю в их институциональное разделение, но не в разделение сфер влияния", — говорит пастор.

"Не имеет значения, о какой сфере мы говорим — семья, коммерция, образование, — все они нуждаются в приложении слова Божбего, чтобы работать правильно", — парирует Дроллинджер.

"Как только я объединяю церковь и государство институционально, я скатываюсь в теократию", — утверждает он.

Дроллинджер никогда не дает своим подопечным советов, как голосовать или какой политики придерживаться. Но он надеется, что это становится для них очевидным в процессе изучения Библии.

Разочаровывают ли его студенты?

"О да. Я сильно разочарован, когда вижу незрелость поступков и решений", — признается он.