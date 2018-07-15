Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat обратилась к Путину и Трампу

Вместе с этим, как отмечает газета, последние события политической жизни в США вызвали обеспокоенность у европейцев. Также настороженность вызывают высказывания Трампа в адрес европейских союзников Вашингтона и его теплые отзывы об ”авторитарных лидерах, и даже о диктаторах, вроде лидера Северной Кореи Ким Чен Ына”.

”Создается впечатление, что во внешней политике президент Трамп стремится к блиц-победам в ущерб интересам своих союзников, международного сообщества и долгосрочной выгоде своей страны. В преддверии встречи президентов двух стран это не может не беспокоить — особенно, когда по другую сторону стола будет сидеть такой мастер переговоров, как президент Путин”, — отмечается в материале.

При этом Helsingin Sanomat увидела ”новые, иногда неожиданные сходства”, появившиеся между США и Россией в последнее время. ”Одно такое сходство — желание лидеров этих стран выдать желаемое за действительное, иногда ценой реальных фактов”, — полагают в Хельсинки.

Встреча в Хельсинки 16 июля станет первой полноформатной встречей двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, после — во Вьетнаме на саммите АТЭС. Инициативу провести эти переговоры в конце марта во время телефонного разговора с Путиным выразил Трамп.