Кремль одобрил тональность выступления Сафронкова в ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уместным тон выступления заместителя постпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова на заседании Совета Безопасности организации. Его слова в четверг, 13 апреля, передает корреспондент ”Ленты.ру”.
”Ничего оскорбительного сказано не было”, — заявил представитель Кремля.
В Совбезе ООН проходят весьма острые дискуссии, и зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений, отметил Песков. ”И проявления мягкотелости чреваты в будущем. Лучше отстаивать интересы родины именно сегодня”, — пояснил он.
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