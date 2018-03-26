Кремль будет руководствоваться принципом взаимности в вопросе высылки дипломатов, последнее слово — за Путиным

Российские власти будут руководствоваться принципом взаимности в вопросе ответных мер из-за высылки дипломатов РФ из США, Канады и более 10 европейских стран. На Западе объяснили такой шаг ответственностью Кремля за химическую атаку в Солсбери. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что окончательное решение об ответных действиях примет Владимир Путин.

"Нам предстоит проанализировать ситуацию, которая складывается в связи с озвученными решениями о высылке наших дипломатов рядом стран, основной анализ будет проведен в нашем дипломатическом ведомстве, после этого президенту будут представлены предложения об ответных шагах. Окончательное решение будет приниматься главой российского государства", — пояснил глава кремлевской пресс-службы (цитата по "Интерфаксу").

По его словам, при принятии ответного решения в Москве будут руководствоваться принципом взаимности. "Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности… Важно отметить, что мы весьма сожалеем в связи с этими принятыми решениями, в качестве причины выдвигается так называемое дело Скрипаля, мы уже заявляли и еще раз повторяем: Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу", — продолжил он.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что такая высылка российских дипломатов из зарубежных стран уже не первая в истории международных отношений. "Здесь дело не в массовости, дело в ошибочности этих решений. Мы убеждены в их ошибочности. Потому что, с нашей точки зрения, ссылка на так называемое дело Скрипаля не имеет под собой ничего", — заявил Песков.

По его словам, на данный момент неизвестно, как, в частности, скажется решение Вашингтона о высылке российских дипломатов на перспективах возможного проведения российско-американского саммита на высшем уровне. "Пока подождите, вот анализ будет проведен", — отметил Песков.

Ранее Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Вскоре Песков сообщил, что по итогам переговоров "президенты договорились поручить министру иностранных дел и госсекретарю наладить контакт для обсуждения времени и места проведения такого возможного саммита".

Посол РФ в США выразил протест Вашингтону из-за высылки 60 российских дипломатов

Тем временем посол РФ в США Анатолий Антонов выразил помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссу Митчеллу решительный протест в связи с решением Вашингтона выдворить 60 российских дипломатов.

По его словам, ни одного доказательства причастности России к отравлению Скрипалей по-прежнему нет. "Получив эту информацию, я выразил жесткий протест в отношении неправомерных действий Соединенных Штатов Америки и подчеркнул, что на сегодняшний день нет ни одного доказательства о вмешательстве РФ в расследование "дела Скрипаля" как такового, равно как и причастности России к той трагедии, которая произошла в Солсбери", — заявил дипломат (цитата по ТАСС).

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объявил, что из России будет выслано не менее 60 сотрудников американской дипмиссии в ответ на действия США по высылке российских дипломатов.

По его словам, решение о высылке российских дипломатов было принято президентом США Дональдом Трампом под "сильнейшим" давлением американского истеблишмента. Поводом для давления стало поздравление президента США Дональда Трампа в адрес его российского коллеги Путина в связи с переизбранием на пост главы государства и подготовка к саммиту, на котором должна пройти встреча лидеров двух стран. "В результате ему пришлось принять это решение о высылке, чтобы доказать, что он не друг России", — заявил сенатор.

Ранее американские власти приняли решение о высылке из США 60 российских дипломатов и закрытии консульства РФ в Сиэтле (штат Вашингтон) из-за химической атаки в Великобритании, в результате которой были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 14 стран — членов Евросоюза также приняли решение о выдворении российских дипломатов из-за "дела Скрипаля".

Сергей Скрипаль и его дочь были доставлены в больницу после того, как им стало плохо в торговом центре в городе Солсбери 4 марта. По сей день они находятся в коме. По мнению Великобритании, их отравили нервно-паралитическим газом "Новичок", разработанным в России.