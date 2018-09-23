Корабли ВМС Украины впервые прошли под арками Крымского моста

Впервые с момента запуска автомобильного движения по Крымскому мосту под его арками прошли корабли Военно-морских сил (ВМС) Украины. Это были корабль управления ”Донбасс” и буксир ”Корец”, рассказал на своей странице в Facebook глава предприятия ”Крымские морские порты” Алексей Волков. Суда сопровождали российские пограничные корабли береговой охраны.​

”Украинская ”эскадра” вошла в канал в 13:50 [мск] и прошла под мостом в 15:15 [мск]. Сопровождение обеспечено!” — написал Волков.

Ранее, 22 сентября, о появлении у берегов Крыма кораблей ВМС Украины РБК сообщили в пресс-службе пограничного управления республиканского ФСБ. ”Украинский военный портал” со ссылкой на собственные источники позже написал о том, что оба судна вышли с военно-морской базы Украины в Одессе и следуют в Бердянск. Там, по информации собеседников портала, они ”станут основой военно-морской базы украинского флота на Азовском море”. Например, ”Донбасс”, как уточняет издание, планируется использовать для усиления инфраструктуры флота на Азовском море. На этом судне, по информации ”Украинского военного портала”, можно размещать штаб будущей базы, а также места для проживания военнослужащих, склады и другие необходимые помещения, которых в настоящий момент в этом регионе у Украины нет.