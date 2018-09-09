Компания Google "прогнулась" под требования российских властей и заблокировала платные ролики Навального о митингах против пенсионной реформы

В пресс-службе корпорации агентству объяснили, что рассматривают "все обоснованные обращения от государственных органов" и напомнили, что рекламодатели должны действовать в соответствии с местным законодательством и рекламной политикой Google.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство проверит информацию о блокировке платной рекламы Навального, и подчеркнул, что пока не располагает подтверждением слов Волкова. "На слово мы никому не верим. Проверим эту информацию", — заявил Жаров.
В Роскомнадзоре также сообщили, что наблюдают за действиями Google и дадут им оценку после выборов в РФ 9 сентября. Отметим, что анонсы региональных штабов Навального о грядущих митингах против пенсионной реформы по-прежнему доступны в YouTube.
Напомним, 4 сентября Роскомнадзор, ЦИК, прокуратура и ФАС разослали письма в Google, предупредив компанию о недопустимости нарушения законов РФ о выборах. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил о случаях, "когда популярные сервисы и инструменты Google беспрепятственно становятся площадками, размещающими противоправный, незаконный контент, напрямую нарушающий нормы законодательства РФ по выборам".
Субботин отметил, что более 40 "специализированных YouTube-каналов в постоянном режиме ведут массированные акции с призывами нарушать российской закон", но не конкретизировал, каким образом. Ясность внес ЦИК, прямо обозначив, что претензии связаны с платной рекламой митингов Навального.
"Речь идет о том, что господин Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении 9 сентября, в день голосования, на Google рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер", — объяснил член ЦИК Александр Клюкин.