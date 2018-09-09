Компания Google "прогнулась" под требования российских властей и заблокировала платные ролики Навального о митингах против пенсионной реформы

По его словам, корпорация впервые в своей истории "удовлетворила незаконные требования российских властей". Волков выложил в Twitter скриншоты, указывающие, что некоторые ролики были заблокированы по "юридическим основаниям".

"Блокировка произошла в полночь, и мы считаем, что это является реакцией Google на письмо Центризбиркома — то есть они считают, что наши видео надо блокировать из-за "дня тишины", — пишет Волков, отмечая, что митинги "никак не нарушают "дня тишины", а письмо ЦИК "не является юридическим документом".

В посте Волкова на английском языке в Facebook говорится, что Google отключила более 40 рекламных объявлений.

"Чтобы продолжить показ рекламы, удалите все противозаконные материалы из своих объявлений и с сайтов или внесите требуемые изменения", — говорится в скриншотах с обоснованиями Google.

По словам Волкова, корпорация закрыла рекламную кампанию Навального даже в тех городах, где акции против пенсионной реформы согласованы, а выборы в воскресенье не проходят.

"Корпоративные юристы Google просто не понимают, что бывают ситуации — такие как нынешняя ситуация — и страны — такие как Россия — в которых требования властей весьма часто являются незаконными", — добавил соратник Навального. Сторонники оппозиционера написали жалобу Google и намерены обратиться в суд, сообщил Волков "Интерфаксу".