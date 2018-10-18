18.10.2018, 07:02

Количество жертв теракта в Керчи достигло 20: погибли 15 студентов и пятеро взрослых

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большинство несовершеннолетние
Интерфакс
EST 38
Kertš
KertšFoto: Yekaterina Keizo, Yekaterina Keizo/TASS

До 20 человек увеличилось число погибших в ходе инцидента в Керченском политехническом колледже, заявил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

Среди погибших в инциденте в Керченском политехническом колледже 15 студентов и пятеро взрослых, на момент трагедии шестерым студентам не исполнилось 18 лет, заявил "Интерфаксу" Мельгазиев в четверг.

Представитель администрации вышел к журналистам из здания городского морга, куда в течение ночи прибывали тела жертв трагедии и где продолжается процедура опознания.

"Студентов 15, из них шесть несовершеннолетних. Пять взрослых", — сказал Дилявер Мельгазиев.

Он добавил, что по предварительным данным, все пять взрослых являются сотрудниками колледжа. "Предварительно могу сказать, что да", — сказал представитель администрации, отвечая на соответствующий вопрос. Должности сотрудников, по его словам, будут уточнены позднее.

Ранее сообщалось, что среди погибших — предполагаемый виновник трагедии, совершивший самоубийство.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о 20 погибших в Керчи, в том числе 15 учащихся.

"20 погибших, из них 15 учащихся, среди них 11 несовершеннолетних, пятеро работники", — рассказала Скворцова журналистам в четверг. Ранее сообщалось о шести погибших несовершеннолетних.

Основная причина смерти погибших в Керчи — огнестрельные ранения, а в стационар попали пострадавшие от взрыва, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"В основном те, кто был ранен огнестрельно, — вот это собственно основная причина смерти. Те, кто попали в стационар — взрывная рана", — сообщила Скворцова журналистам в четверг в Керчи. По ее словам, взрыв произошел в результате подрыва "самодельного взрывного устройства, начиненного огромным количеством мелких металлических компонентов".

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