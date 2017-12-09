КНДР согласилась поддерживать постоянный контакт с ООН

Впервые с 2010 года Северную Корею посетил высокопоставленный представитель ООН. После завершения визита заместителя генсека ООН Пхеньян заявил о готовности к регулярному диалогу с организацией.

Правительство Северной Кореи согласилось наладить диалог с Организацией Объединенных Наций на постоянной основе. Пхеньян готов поддерживать контакты с ООН "с помощью визитов на различных уровнях", сообщило в субботу, 9 декабря, государственное северокорейское агентство ЦТАК после завершения пятидневного визита в страну заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтмана.

В ходе визита в Северную Корею высокопоставленный представитель ООН встретился с министром иностранных дел страны Ли Ён Хо и другими политиками. Джеффри Фелтман выразил озабоченность усилением напряженности на Корейском полуострове, пообещав, что ООН будет содействовать ее снижению.

Власти КНДР в очередной раз обвинили США в напряженной ситуации в регионе, заявив, что она является результатом "ядерного шантажа" со стороны Вашингтона и его "враждебной политики по отношению к Северной Корее".

Джеффри Фелтман стал первым высокопоставленным представителем ООН, посетившим Северную Корею с 2010 года.