КНДР признала Крым российским

В Пхеньяне выпустили новый политический атлас, где полуостров Крым окрашен в российские цвета. Об этом сообщает посольство России в КНДР в своем фейсбуке.

”Обратили внимание на то, что полуостров Крым (стр. 240-242) уже окрашен в российские цвета. Как нам пояснили в МИД КНДР, Республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам”, — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.

”Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов”, — говорится в сообщении.

В августе глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев подверг критике правозащитную организацию Freedom House за то, что в их докладе на карте Крым значится российским.