КНДР объявила об успешном испытании разрушительной водородной бомбы

Телевидение Северной Кореи объявило об успешном испытании водородной бомбы на подземном ядерном полигоне.

Ранее сейсмологи сообщили о подземных толчках магнитудой до 6,3: в Сеуле их связали с ядерным испытанием, мощность которого минимум на порядок превосходит все предыдущие испытания. Нынешний взрыв стал шестым по счету. Ранее в воскресенье руководителю КНДР Ким Чен Ыну доложили о создании водородной бомбы, которая может быть установлена в качестве боеголовки на новую баллистическую ракету.

В объявлении по северокорейскому ТВ подчеркивается, что испытание осуществлено по личному распоряжению Ким Чен Ына и что оно стало "серьезным шагом" на пути к выполнению ядерной программы страны.

На территории КНДР в воскресенье было зафиксировано землетрясение магнитудой от 5,6 до 6,3. В Южной Корее сообщили, что толчки произошли в районе Пхунгери, где расположен ядерный полигон, около 6:36 по Москве. Глубина составила 0 км, что позволило предполагать техногенный характер землетрясения.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ срочно созвал Совет национальной безопасности, в ходе которого японские власти на основе полученной информации пришли к выводу о том, что Северная Корея действительно провела очередное, уже шестое по счету ядерное испытание, передает ТАСС.

Профессор Национального университета в Сеуле Кун Сух в разговоре с Reuters оценил мощность нового испытания как превосходящую предыдущие в 10-20 раз.

Ранее КНДР объявила о создании водородной бомбы огромной разрушительной силы. Государственное новостное агентство подчеркнуло, что бомба может быть использована в качестве боеголовки для новой межконтинентальной баллистической ракеты.

КНДР 29 августа провела очередной запуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо. По данным специалистов, ракета преодолела расстояние примерно в 2,7 тыс. километров, полет продолжался 14 минут, максимальная его высота составила 550 километров.

Ракетное испытание вызвало бурную реакцию со стороны соседей КНДР, а также стран Запада. В частности, Япония и США договорились разработать новую резолюцию в Совбезе ООН, предусматривающей усиление санкций в отношении Северной Кореи. По данным СМИ, речь может идти о запрете на поставки нефти в КНДР.