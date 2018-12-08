Китай впервые отправил луноход на обратную сторону Луны

Китай стал первой страной, отправившей космический аппарат для исследования обратной стороны Луны. С космодрома Сичан в ночь на субботу, 8 декабря, по китайскому времени была запущена ракета, которая должна доставить на Луну миссию "Чанъэ-4" — проект Китайского национального космического управления.

Луноход должен приземлиться на большом кратере Эйткен, названном в честь американского астронавта Роберта Эйткена, пишут китайски СМИ. На борту станции "Чанъэ-4" находится камера для съемки, а также прибор для измерения излучения, изготовленный в университете немецкого города Киля. Аппарат окажется на Луне, предположительно, через четыре недели, и будет отправлять данные измерений прямо в Киль.

Китай планирует пилотируемую миссию на Луну

В беседе с корреспондентом DW профессор физики университета Роберт Виммер-Швайнгрубер (Robert Wimmer-Schweingruber) предположил, что КНР станет следующей страной, которая после США и России также отправит на Луну свою пилотируемую миссию. "Сделанные нашим прибором измерения важны для подготовки таких миссий", — пояснил профессор.