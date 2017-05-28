Ким Чен Ын: покроем КНДР системами ПВО как лесом

Северная Корея сообщила об испытаниях системы противовоздушной обороны нового типа. На стрельбах присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), лидер КНДР приказал наладить массовое производство элементов системы.

По информации ЦТАК, в задачи испытаний входило, в частности, обнаружение и уничтожение ракет и беспилотников противника.

Точная дата и место проведения испытаний не раскрывается. Пхеньян утверждает, что новая ПВО разработана специалистами национальной академии военных наук, и, по сравнению с прошлым годом, возможности системы улучшены по эффективности обнаружения и отслеживания целей, а также по точности удара.

По сообщению ЦТАК, Ким Чен Ын по итогам испытаний похвалил военное руководство. Он приказал производить новую систему в максимальном количестве, чтобы "она покрывала всю страну, как лес".

Ким Чен Ын заявил, что новая ПВО должна "лишить врагов иллюзии об их господстве в воздухе".

2 апреля 2016 года КНДР протестировала новую зенитную ракету, и нынешние испытания являются попыткой улучшить ее характеристики, утверждает южнокорейское агентство Рёнхап.

С апреля КНДР проводит и тестовые запуски баллистических ракет. 16 апреля был произведен неудачный пуск баллистической ракеты, а затем массовый военный парад, после чего США направили в регион группу военных кораблей и подводную лодку.

Пхеньян яростно отреагировал на это, угрожая "сверхмощным упреждающим ударом".

15 мая Совет Безопасности ООН предостерег Пхеньян от дальнейших запусков. "Важно, чтобы Северная Корея немедленно продемонстрировала шаги по ядерному празоружению конкретными действиями", — отмечалось в резолюции Совбеза.

ЦТАК 21 мая сообщило, что КНДР продолжит запускать ракеты, "способные ударить по США".