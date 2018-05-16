Киев оценил убытки Украины от строительства Крымского моста в 1,2 млрд рублей в год

Министерство инфраструктуры Украины оценило убытки страны от строительства Россией Крымского моста через Керченский пролив в 0,5 млрд гривен в год (1,2 млрд рублей, или 19 млн долларов). Ранее открытие автомобильного движения по мосту раскритиковали не только в Киеве, но также в Брюсселе и Вашингтоне.

"Это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море", — заявил в эфире телеканала "112 Украина" министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. В Киеве понимают, что "каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия по тем или иным причинам", добавил он.

"Мы все скрупулезно подсчитываем. Все счета будут России выставлены", — заверил украинский министр, который еще в конце прошлого года призывал ввести новые санкции против России, чтобы не дать закончить возведение Крымского моста.

Уже тогда он отмечал, что сооружение моста в Керченском проливе негативно влияет на экономику Украины, поскольку в портах Мариуполя и Бердянска снижается грузооборот и уменьшается загрузка зерновых терминалов.