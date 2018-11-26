26.11.2018, 09:36

Керченский пролив открыли для гражданских судов

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rus.delfi.ee
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Керченский пролив открыли для гражданских судов
Alexei Pavlishak, TASS

Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе открыт для движения гражданских судов, первые из них уже следуют через пролив. Об этом сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

"Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра", — сказал он, добавив, что "судоходство по Керчь-Еникальскому каналу возобновлено… в штатном режиме".

По словам Волкова, суда уже пошли через пролив.

Ранее сообщалось, что, по данным ФСБ России, нарушившие утром в воскресенье российскую государственную границу корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вечером осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке украинские суда не реагировали и совершали опасное маневрирование.

Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие, они были задержаны в территориальных водах России. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

После того как корабли пошли к Керченскому проливу, проход через него для гражданских судов был закрыт.

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