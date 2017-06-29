Казначею Ватикана предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах

Кардинал Пелл, третье должностное лицо в католической церкви, стал самым высокопоставленным представителем Ватикана, обвиненным в педофилии. Он намерен временно сложить свои полномочия.

Глава секретариата по экономике Ватикана кардинал Джордж Пелл обвиняется в сексуальных домогательствах. Об этом в четверг, 29 июня, заявил заместитель шефа полиции австралийского штата Виктория Шейн Паттон. Он указал, что обвинения выдвинуты по нескольким эпизодам, которые произошли в период с 1970 по 1990 годы, когда Пелл служил архиепископом Мельбурна и Сиднея. Расследование исковых заявлений ведется с июля 2016 года, когда стало известно, что Пелл мог быть причастен к растлению несовершеннолетних.

В октябре австралийская полиция уже допросила 76-летнего Пелла по этому делу в Ватикане. Сам кардинал заявлял, что "утверждения о том, что он когда-либо в своей жизни домогался кого-либо где бы то ни было, абсолютно ложны". По словам представителя полиции, Пелл должен предстать перед судом в Мельбурне 18 июля.

Схожие обвинения предъявлялись Пеллу в 2002 году. Тогда он был оправдан из-за недостатка доказательств.

Пелл намерен защитить свою репутацию

В четверг кардинал обратился к папе римскому с просьбой временно освободить его от занимаемой должности с тем, чтобы он смог доказать свою невиновность.

"Кардинал Пелл вернется в Австралию как можно скорее, защитит свою репутацию после консультаций и одобрения со стороны врачей, которые примут решение о ходе его поездки", — говорится в заявлении Ватикана. В тот же день папа римский Франциск удовлетворил ходатайство кардинала.

Как казначей Ватикана, кардинал Пелл считается третьим должностным лицом в католической церкви. Он стал самым высокопоставленным представителем Ватикана, столкнувшимся с подобными обвинениями.