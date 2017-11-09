Каковы новые правила для граждан РФ на украинской границе

Введением жесткого пограничного контроля в отношении российских граждан Киев рассчитывает ослабить угрозу терактов в стране. DW пишет о том, каким образом он будет осуществляться?

После ряда убийств и покушений на убийство украинских политиков и общественных деятелей, совершенных за прошедший месяц, которые Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала как террористические акты с участием спецслужб России, в Киеве снова заговорили о необходимости жесткого контроля на украинской границе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в конце октября связал "террористические акты, направленные против журналистов, работников СБУ, Главного управления разведки, а также жестокое убийство военнослужащей Амины Окуевой" с разворачиванием спецслужбами России активной фазы плана по дестабилизации внутриполитической ситуации на Украине. Поэтому СНБО поручил усилить пограничный контроль и охрану государственной границы с Российской Федерацией.

Через границу — по отпечаткам пальцев

Впрочем, это поручение по усилению контроля на границе в отношении граждан России — уже не первое в этом году. Именно потребностями нацбезопасности СНБО мотивировала и свое решение ввести жесткие правила пересечения границы для иностранцев, которое было утверждено указом президента 30 августа. Представители украинской власти подчеркивали, что эти правила, прежде всего, должны усложнить въезд на Украину гражданам РФ.

На сегодня россиянам разрешено пересекать украинскую границу по заграничным паспортам. Однако уже с 1 января 2018 для того, чтобы попасть на Украину, обычного загранпаспорта будет мало — граждане РФ будут вынуждены сдавать отпечатки пальцев. По словам председателя Госпогранслужбы Петра Цигикала, из отпечатков пальцев сформируют специальную базу данных на основе существующей межведомственной автоматизированной системы "Гарт", в которой собрана информация о лицах, транспортных средствах и грузах, пересекающие госграницу Украины.

"Эту информацию мы будем передавать разным структурам: СБУ, миграционной службе, полиции и другим", — сообщил Цигикал. В то же время владельцам биометрических паспортов сдавать отпечатки пальцев не придется. Как уверяет председатель Госпогранслужбы, "отношения с иностранцами из Евросоюза будут немножко другие" — на границе поставят оборудование, считывающее их биометрические паспорта.

Другие нововведения будут не сразу

Еще одним средством защиты от потенциальных злоумышленников, а также нелегальных мигрантов, должно стать введение предварительного электронного уведомления о въезд на Украину и изменение требований к регистрации места проживания на время пребывания иностранцев на украинской территории.

Впрочем, когда будут введены эти требования, пока сказать сложно. Ведь указ и решение СНБО по усилению контроля на границе ничего не регулируют, а лишь показывают, что и когда должен сделать по этому поводу Кабмин, говорит докторант кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета Ольга Поединок.

На запрос DW с просьбой уточнить, когда начнет действовать система предварительного уведомления о въезде на Украину для иностранцев, в украинском МИДе ответили, что пока изучают "опыт европейской стороны в вопросе введения (ориентировочно с 2019 г.) Европейской системы информации и авторизации путешествий ETIAS" . "По предварительным оценкам, представляется целесообразным рассмотреть возможность реализации определенных элементов этой концепции в Украине", — сообщили в ведомстве.

Нелегальные мигранты или потенциальные террористы

То, что в тексте указа и решении СНБО о правилах пересечения границы после слова "иностранцы" уточняется: "в том числе граждане РФ", юристы считают немного странным. "Сейчас речь может идти о любых иностранцах, но поскольку в указе отдельно выделяются граждане РФ и стран миграционного риска, то существует высокая вероятность того, что меры по усилению контроля на практике коснутся граждан только этих государств, что найдет отражение в поправках Кабмина к действующими нормативно-правовым актам", — объясняет Ольга Поединок.

Впрочем, похоже, что именно к гражданам России на украинской границе будут применяться более жесткие требования. Об этом свидетельствует и тот факт, что указ президента дает распоряжение соответствующим органам обновить список государств миграционного риска и внести в него Российскую Федерацию. Как сообщили в МИД Украины, обновления этого списка там уже осуществили.

На данный момент в список государств миграционного риска внесено более 80 стран, среди которых — преимущественно африканские, граждане которых считаются потенциальными нелегальными мигрантами. Эксперты не видят логики в том, что Россия оказалась среди этих стран.

"Российские граждане не являются для нас потенциальными мигрантами, как, например, граждане Ганы или Свазиленда, для которых Украина — ворота в Евросоюз", — говорит старший аналитик Украинского совета по международным отношениям Владимир Денисюк. По его словам, российские граждане сегодня "воспринимаются как потенциальные диверсанты или представители спецслужб, которые могут представлять террористическую угрозу".