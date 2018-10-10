Какие выводы сделают спецслужбы после провала агентов ГРУ

Мишкин стал восьмым предполагаемым сотрудником ГРУ, чье имя оказалось засвечено, только за последнюю неделю. Основатель Bellingcat в интервью DW заявил, что никакой помощи со стороны британских спецслужб при расследовании они не получали и действовали "самостоятельно". Вместе с тем, обе расследовательские команды признали, что поиск не полностью следовал их собственным принципам работать с открытыми базами данных. Bellingcat получил из "источника в России" сканированную копию паспорта Мишкина.

Как сказал DW Руслан Левиев, основатель CIT, "два ключевых момента были добыты не по открытым данным, включая копию водительских прав Чепиги", которые стали зацепкой в расследовании о Мишкине и "которые нам действительно анонимно прислали", подтвердил Левиев.

Помимо частных расследователей, имена россиян, связанных с ГРУ, ранее предавали огласке правительства стран Запада. Так, в минувший четверг власти Нидерландов обвинили четверых граждан РФ в попытке кибервзлома Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. В тот же день эти, а также еще трое новых имен, назвали власти США в связи с обвинениями в их адрес в совершении ряда хакерских атак на международные спортивные организации.

Список "засвеченных" агентов растет

Даже включив Руслана Боширова, а точнее, по всей видимости, полковника ГРУ Анатолия Чепигу, — второго подозреваемого в отравлении Скрипалей, — мы не получим полного списка засвеченных агентов. Начало волны разоблачений положила команда Роберта Мюллера, спецпрокурора США по расследованию возможного вмешательства России в выборы американского президента, обвинив в причастности к взлому ряда американских официальных серверов, 12 предполагаемых сотрудников спецслужб РФ.

К этому можно добавить и список из 305 сотрудников ГРУ, которые зарегистрировали автомобили по адресу войсковой части №26165 Минобороны. Считается, что оттуда ГРУ ведет хакерские атаки. Базы данных с зарегистрированными на сотрудников Минобороны автомобилями удалось обнаружить расследователям Bellingcat и изданию The Insider. Кроме того, есть еще один список: российский журналист Сергей Канев назвал 12 предполагаемых сотрудников ГРУ, прописанных ранее по одному адресу с Анатолием Чепигой, а потом, по его утверждению, исчезнувших из баз данных и социальных сетей вместе с женами и детьми.

Запад занял более агрессивную позицию

Если посмотреть только на действия западных правительств, то бросается в глаза обилие технических деталей и информации о деятельности ГРУ, которую они публикуют, говорят эксперты. "Наконец, западные правительства заняли более агрессивную, точнее, более оборонительную позицию", — сказал в интервью DW Бен де Йонг, голландский историк из Амстердамского университета, знаток советских и российских спецслужб.

Еще недавно прямые обвинения в адрес спецслужб РФ были редкостью, а формулировки, как правило, оставались туманными. Но в последние дни с прямыми обвинениями в адрес российской военной разведки выступили не только Великобритания и США, но и Германия и Нидерланды.

Особенно заметной смена тактики, по его мнению, стала в случае властей Нидерландов, чьи спецслужбы работают очень скрытно: "По меркам разведки Нидерландов, выйти с таким количеством данных на публику это "крайне нетипично". Нидерланды продемонстрировали ряд улик, включая фотографии техники, которую, как утверждают голландские власти, использовали российские граждане для попытки взлома сети Wi-Fi ОЗХО в Гааге.

BND нужна "лицензия" на ответный удар

Помимо публичных разоблачений, разведки западных стран, судя по отдельным газетным публикациям, задумались о нанесении контрударов в киберпространстве в ответ на враждебные действия иностранных разведок. Так, по данным газеты Süddeutsche Zeitung, в Берлине в сентябре 2018 года прошел ряд секретных совещаний о расширении полномочий немецкой разведки.

В настоящий момент внешняя разведка BND, в отличие, скажем, от американской ЦРУ, не обладает полномочиями наносить ответные удары в киберпространстве. О том, что Великобритания рассматривает кибератаки в качестве возможной реакции на российскую агрессию, написала в минувшие выходные и газета The Times.

Эксперты: разоблачения не дадут эффекта