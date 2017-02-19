Как Вильнюс и Берлин разоблачили клевету на немецких солдат в Литве

Немецкие солдаты, размещенные в Литве, стали целью заведомо ложных обвинений в изнасиловании местной девочки. DW пишет, что на самом деле случилось и как удалось остановить распространение фейка.

"Ничего и не случилось. А почему ничего не случилось? Потому что мы были хорошо подготовлены и оперативно отреагировали. В результате эта тема оказалась быстро задушенной в зародыше". Так в пятницу, 17 февраля, официальный представитель министерства обороны ФРГ полковник Борис Наннт (Boris Nannt) прокомментировал по просьбе DW слухи о якобы изнасилованной солдатами бундесвера несовершеннолетней девушке в Литве.

Хроника "утки"

14 февраля спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис, несколько литовских парламентариев, полиция страны и ряд СМИ получили по электронной почте подписанное вымышленным именем письмо. Автор анонимки сообщал, что в прошлую пятницу, 10 февраля, военнослужащие бундесвера, только что прибывшие в Литву в составе международного батальона НАТО, совершили изнасилование несовершеннолетней.

Читать еще

В письме приводился целый ряд подробностей, которые делали эту историю, на первый взгляд, правдоподобной. Изнасилование, мол, произошло неподалеку от города Ионава, расположенного всего в 12-13 километрах от Руклы, где в казармах литовской армии расквартирован батальон. Жертва — 15-летняя девушка-подросток из местного интерната. Некоторые литовские газеты, сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel, "повелись" на такие подробности и обнародовали непроверенную информацию.

А вот у спикера парламента содержание письма сразу вызвало подозрения, и его переправили на проверку соответствующим службам и ведомствам, в частности, в департамент госбезопасности, а также министерства обороны и внутренних дел. Сразу же сообщили об анонимке и немецким военным.

В ходе проверки быстро выяснилось, что все в этом письме — чистой воды фейк. Не было ни жертвы, ни свидетелей, ни изнасилования, ни насильников. О результатах расследования литовские власти тут же проинформировали средства массовой информации, а те, в свою очередь, общественность. Дело закрыто, забудьте?

Россия под подозрением

Методика автора анонимки и, прежде всего, упоминание им изнасилования, указывает Der Spiegel, сильно напоминает историю с "девочкой Лизой", когда на пике миграционного кризиса, в январе 2016 года, российские СМИ развернули пропагандистскую кампанию вокруг якобы изнасилованной беженцами 13-летней берлинской девочки из семьи немцев-переселенцев.

Поэтому и к литовской "Лизе" 2.0 в брюссельской штаб-квартире НАТО отнеслись со всей серьезностью, видят в этой истории попытку дискредитировать миссию альянса в странах Балтии, считают ее элементом гибридной войны, которую ведет Россия против Запада. "Один из натовских дипломатов, — пишет Der Spiegel, — говорит о новой провокации русских, которые протестуют против временной дислокации вооруженных сил на восточном фланге альянса".

В Берлине с выводами не торопятся. Борис Наннт рассказал корреспонденту DW, что почтовый ящик, с которого было отправлено письмо, более не существует, что литовская полиция ведет следствие по факту ложного сообщения о совершении преступления и распространения дезинформации. От умозаключений о возможных мотивах и авторах фейка он воздержался, но при этом выразил уверенность, что дезинформация была преднамеренной.

В министерстве обороны ФРГ были готовы к такому, как в Литве, повороту информационной войны. "В ходе консультаций с нашими партнерами в Литве, также как и с ней самой, мы договорились о том, как вести себя в подобных случаях, — заявил Наннт. — И этот конкретный случай — первый в своем роде — показал, насколько тесным было наше взаимодействие. В кратчайший срок все прояснилось".

Что говорят в Вильнюсе?

В самой Литве, кстати, также не уверены, что "утка" прилетела из России. Министр обороны Раймундас Кароблис призывает дождаться результатов следствия и говорит, что за попыткой распространения дезинформации может стоять не только Россия, но и некие неизвестные в самой Литве.

Член парламентского комитета по национальной безопасности Арвидас Анушаускас обратил внимание корреспондента DW на низкое качество попытки дискредитировать военнослужащих бундесвера. "Дезинформация в Германии ("девочка Лиза". — Ред.) была подготовлена намного лучше, чем то, что произошло в Литве, — заявил он. — В нашем случае депутаты получили лишь электронное письмо, чего оказалось явно недостаточно, чтобы вызвать такую, как тогда в Германии, лавину событии".

А вот литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис считает, что, в отличие от Германии, в Литве прием по созданию фейковой новости не сработал прежде всего потому, что страна давно живет в условиях информационной войны. Поэтому в Литве "выработался своеобразный иммунитет к пропаганде и ложным новостям".