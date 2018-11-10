10.11.2018, 18:20

Как в странах Европы отмечают окончание Первой мировой войны

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Deutsche Welle
EST 6
I MS. Sakslased - okupandid - Viljandi linakaupmehe ütti hoovil, oma autokoormat korrastamas enne linnast lahkumist. 6. XI 1918. a.
I MS. Sakslased - okupandid - Viljandi linakaupmehe ütti hoovil, oma autokoormat korrastamas enne linnast lahkumist. 6. XI 1918. a.Foto: Eesti Ajaloomuuseum

Сто лет назад завершилась Первая мировая война. Во Франции по этому поводу устраивают большое торжество, британцы проводят свою церемонию, а первые лица ФРГ в гостях поминают жертв войны.

Первая мировая война завершилась сто лет назад, 11 ноября 1918 года, когда вступило в силу перемирие стран Антанты с Германией. В эти выходные, 10 и 11 ноября, страны, принимавшие участие в той войне, отдают дань памяти погибшим в сражениях.

В разных странах по-разному отмечают эту дату, и это многое говорит об оценке событий столетней давности. Для Франции и Великобритании Первая мировая всегда имела большее значение, чем для Германии, где моральная катастрофа Второй мировой войны и Холокост заслонили собой предшествовавшую трагедию. В год столетнего юбилея завершения Первой мировой войны президент Франции Эмманюэль Макрон взял инициативу и сделал свою страну центром международных памятных торжеств по этому случаю.

От Компьеня до Вердена

Хотя основные праздничные мероприятия запланированы на 11 ноября, днем ранее Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) встречаются в городе Компьень к северу от Парижа для проведения небольшой церемонии.

Это дважды историческое место: именно здесь в вагоне поезда было заключено 11 ноября 1918 года перемирие между Антантой и Германией. Двадцать два года спустя здесь же Адольф Гитлер, вторгшись во Францию, вынудил французских военачальников подписать капитуляцию.

Впрочем, сегодняшние власти Франции хотят напомнить об еще одном эпизоде из истории: "Мы пройдем по следам Гельмута Коля (Helmut Kohl) и Франсуа Миттерана в Вердене", — говорится в сообщении Елисейского дворца. Кода во время церемонии памяти жертв Первой мировой в 1984 году политики взялись за руки, это стало историческим символом примирения французского и немецкого народов.

Венцом памятных мероприятий на сей раз должно стать большое торжество в Париже. Эмманюэль Макрон пригласил на церемонию у Триумфальной арки порядка 80 глав государств и правительств стран, напрямую или косвенно участвовавших в Первой мировой войне.

Среди гостей ожидаются американский и российский президенты. Дональд Трамп и Владимир Путин не проведут полноформатной встречи во время праздничных мероприятий, как планировалось ранее, но могут согласовать в Париже дату и время для полноценных переговоров в ближайшем будущем, чтобы разрешить свой спор вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Вопрос престижа для Макрона

По мнению французского историка Этьена Франсуа, дорогостоящее торжество является вопросом престижа для Макрона. На фоне снижения его рейтинга и противодействия его реформаторским планам в ЕС президент Франции тем самым "сможет на несколько часов вновь стать центральной фигурой в мире", полагает Франсуа.

В то же время памятные мероприятия должны внести вклад в то, чтобы "Европа и мир вышли из того тупика, где мы сейчас находимся", добавляет историк.

ТОП

Одним из важных мероприятий в рамках празднования окончания Первой мировой станет инициированный французским лидером Форум мира. Вступительное слово на форуме предоставлено Ангеле Меркель и генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Немецкие политики, в целом, довольно активно задействованы в памятных мероприятиях во Франции. Так, уже 4 ноября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) посетил в Страсбурге "Концерт германо-французской дружбы", с которого и начались торжества, приуроченные к 100-летнему юбилею окончания Первой мировой войны.

Немцы поминают жертв войны в гостях

Между тем, британцы предпочли устроить свою церемонию памяти погибших в сражениях столетней давности, а не просто поучаствовать в организованных Парижем торжествах.

И Лондон тоже протягивает руку примирения немцам: Франк-Вальтер Штайнмайер станет первым президентом ФРГ, который примет участие в возложении цветов и памятных венков к кенотафу (памятнику Неизвестному солдату) в Лондоне. Это станет "историческим актом примирения, когда мы почтим память всех павших и выразим свою признательность за наступивший мир", заявила накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Штайнмайер в Страсбурге и Лондоне, Меркель в Компьене и в Париже — по мнению немецкого историка Йёрна Леонхарда (Jörn Leonhard), первые лица Германии хотят продемонстрировать "общеевропейскую суть" этой памятной даты. Они всячески пытаются избежать впечатления о том, что есть какое-то отдельное немецкое восприятие тех событий, так как опасаются, что это могло бы "открыть ящик Пандоры", говорит историк.

Он имеет в виду, что это могло бы поднять вопрос о том, не был ли Версальский мирный договор слишком обременительным для молодой Веймарской республики, что могло способствовать впоследствии ее краху. Поэтому вполне политически обоснованно, что Германия "крайне осторожно" обходится с немецким восприятием окончания Первой мировой, резюмирует Леонхард.

Торжества в Польше привлекают правых экстремистов

В одном из важных мест в истории Первой мировой, в бельгийском городке Ипр, европейские епископы почтили память жертв тех сражений. Эссенский епископ Франц-Йозеф Офербек (Franz-Josef Overbeck) предостерег от недооценки вооруженных конфликтов и "иллюзорного ощущения безопасности". "Национализм и популизм вновь набирают силу, восторги по поводу проекта единой Европы развеиваются. Мир вновь под угрозой", — подчеркнул священнослужитель.

Пример того, чем обеспокоены епископы, могут в эти выходные проиллюстрировать памятные мероприятия в Польше. Для этой страны окончание Первой мировой войны связано, прежде всего, с возрождением польского государства. Нынешний юбилей привлекает не только обычных поляков, но и правых экстремистов.

Местные власти исходят из того, что сторонники международной неонацистской сети "Кровь и честь" соберутся на "Марше за независимость" в Варшаве. В прошлом году в традиционном шествии приняли участие порядка 60 тысяч человек с правыми взглядами.

Торжества должны укрепить взаимосвязь европейцев

Памятные торжества в разных странах различаются, в сущности, по их восприятию роли немцев, убежден Этьен Франсуа. "Большая часть праздничных мероприятий во Франции проходит под знаком германо-французского примирения", — отмечает он. В то же время в Польше и ряде других стран просто будет "прежде всего, празднование" завершения войны.

Французский историк надеется, что торжества 11 ноября, в первую очередь, поспособствуют укреплению "восприятия, что при всех различиях мы, европейцы, имеем много общего, и на этом стоит строить наше будущее", чтобы трагедия столетней давности больше не повторилась.

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