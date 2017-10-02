Как в Европе отнеслись к референдуму в Каталонии

Власти Каталонии не ожидают автоматического признания независимости со стороны других стран, заявил глава правительства автономии Карлес Пучдемон. "Признание государства независимым начинается с завоевания права на эту независимость. И мы хотим начать эту путешествие вместе с Испанией и Европейским союзом. Но мы не знаем, что будет дальше, поэтому нам нужен переходный этап, основанный на диалоге. Мы не ожидаем автоматического признания независимости от других государств", — сказал он на пресс-конференции днем в понедельник.

лава правительства Каталонии заявил, что пока нет никаких свидетельств, что Евросоюз согласится стать посредником в отношениях между Мадридом и Барселоной. "Но я все равно буду обращаться к ним, потому что это — прямая ответственность Евросоюза", — заявил Пучдемон, отметив, что для урегулирования разногласий между Барселоной и Мадридом необходимо посредничество третьих сил, сообщает РИА "Новости".

В странах Евросоюза пока не только не предполагают признавать независимость Каталонии, но и признавать сам факт референдума, считая его нелегитимным. Однако во многих странах бывшего социалистического блока, как и в России, ситуацию с автономной Каталонией связали с ситуаций в бывшей Югославии.

Президент Сербии Александр Вучич, заявив, что Сербия полностью поддерживает территориальную целостность Испании, отметил, что нелегитимный референдум в Каталонии поднял вопрос признания ЕС законности отделения Косово и Метохии.

"Сербия поддерживает территориальную целостность дружеского нам королевства Испания, я направил письмо испанскому королю и премьеру, в котором поддерживаю территориальную целостность этой страны. Так же, как они до сих всегда твердо стояли за целостность и суверенитет Сербии. По этому вопросу точка", — заявил Вучич. По его словам, проблема заключается в том, что когда Европейская комиссия провозгласила референдум в Каталонии нелегальным, у каждого серба и гражданина страны возник вопрос: как же тогда Брюссель провозгласил законным отделение Косово и Метохии даже без референдума?

"Как 22 страны ЕС провозгласили легальным отделение, даже без формы референдума, в нарушение международного права, достижений европейского права, политики, на которой основан Европейский союз. И сейчас, когда поеду в Брюссель, какой вопрос задам, как скажу: почему с нами сербами хуже всего обошлись? Как это — в Каталонии недействителен референдум, а в Косово можно и без референдума!", — отметил Вучич.

По его словам, в свое время, "когда перекраивались границы Балкан", многие мировые державы играли судьбами государств, передает РИА "Новости". "А теперь им не до игр, потому что медведь постучал в дверь им самим… Это наилучший пример двойных стандартов и лицемерия мировой политики", — подчеркнул президент Сербии.

Президент Болгарии Румен Радев, комментируя итоги прошедшего в воскресенье референдума о независимости Каталонии от Испании, завил, что насильственные действия полиции не смогут решить никаких проблем. "Это огромная проблема не только для Испании, но и для Европы. Кризис, начавшийся в 2008 году, явно обострил не только эгоизм, но и центробежные течения в Европе. В любом случае полицейские дубинки эту проблему не решат. Наоборот, их использование ее усугубляет", — заявил Радев.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак считает, что страны ЕС не должны вмешиваться в ситуацию с Каталонией. "Первый принцип, который должен соблюдаться, — это невмешательство других государств во внутреннюю ситуацию этого государства. Граждане страны должны сами решить вопрос своего будущего", — сказал министр в эфире Польского радио. При этом Блащак отметил, что результаты этого референдума могут аукнуться и в Польше.

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что насилие во время проведения референдума в воскресенье в Каталонии затруднит диалог между Мадридом и самой Каталонией. "Я считаю, что если бы было позволено осуществить референдум без применения силы, было бы легче выйти на стадию диалога и говорить о проблеме, потому что все равно придется идти на диалог, вести переговоры", — сказала она. По словам президента балтийской республики, сторонники независимости должны были стараться выходить на контакт с Мадридом, потому что "Конституция — важный документ, если ее не придерживаться, то в демократическом государстве возникнет хаос".

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс призвал к диалогу Мадрид и Барселону с целью урегулирования кризиса, возникшего после референдума о независимости Каталонии. По его словам, суть проблемы — в юридических рамках законности референдума. "Мы видим, что решительно оспаривается как его организация, так и итоги. Однако это не оправдывает, с нашей точки зрения, применение силы. Поэтому мы призываем к диалогу между Мадридом и Барселоной, а мы знаем, что Каталония уже имеет очень значительную автономию, — относительно ее развития", — сказал Рейндерс в эфире телерадиокомпании RTBF.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель первым из лидеров стран-членов Евросоюза осудил насилие в ходе референдума о независимости Каталонии от Испании и призвал стороны к диалогу.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что власти Испании и Каталонии должны сесть за стол переговоров для решения существующих проблем. "На картинках, которые мы видели через СМИ, очень много жестокости, — отметил глава голландского правительства. — Поэтому мы призываем все стороны конфликта к диалогу". Вместе с тем он подчеркнул, что премьер-министр Испании Мариано Рахой "имел полное право" на использование силы, поскольку референдум в Каталонии был объявлен незаконным в соответствии с решением суда.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал Мадрид и Барселону срочно провести переговоры для поиска решения сложившейся после референдума в Каталонии ситуации. "Кадры, которые мы получили вчера из Испании, показывают, насколько важно сейчас остановить спираль эскалации. Я призываю срочно к переговорам — переговорам между обеими сторонами для достижения политически прочного решения", — сказал Габриэль, отметив, что стороны должны действовать в рамках испанской конституции. "Испания сможет преодолеть внутренние разногласия, только в случае если обе стороны договорятся об общем пути", — добавил глава МИД Германии.

В правительстве Германии также надеются на скорейшее урегулирование ситуации. "Мы очень внимательно наблюдаем за актуальными разногласиями вокруг статуса Каталонии… Мы надеемся на скорейшее урегулирование положения на основе верховенства закона и диалога, естественно, в рамках конституции Испании", — говорится в заявлении немецкого кабмина. Там подчеркнули, что о правомочности проведения референдума о независимости Каталонии "ясно высказался ранее испанский конституционный суд".

МИД Франции выступил за единство и целостность Испании. "Франция привержена единству и целостности Испании, дружественной страны, голос которой необходим на европейской сцене", — сообщили во французском внешнеполитическом ведомстве. Там отметили, что "приняли к сведению различные заявления от 1 октября и, в частности, предложение главы правительства Испании о начале совместных обсуждений со всеми политическими силами, представленными в парламенте". "Мы в полной мере уверены в возможности испанской демократии к проведению мирного политического в рамках верховенства конституционного права", — отметили в МИД Франции.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в связи с событиями в Каталонии призвал к сохранению единства Испании и отметил важность соблюдения конституции страны. "Конечно, мы обеспокоены любым насилием, но очевидно референдум, как я понимаю, неконституционен, поэтому необходимо найти баланс, — заявил он, отметив, что надеется на то, что ситуация стабилизируется.

В Шотландии, которая в 2014 году уже проходила по пути референдума о независимости и готовит второй плебисцит, это заявление главы МИД Британии назвали "постыдно слабым". "Заявление МИД Великобритании по Каталонии является постыдно слабым. Настоящий друг Испании сказал бы им, что сегодняшние действия ошибочны и наносят ущерб", — написала в своем Twitter первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Турция пока воздерживается от комментариев по поводу референдума о независимости Каталонии. Как заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, необходимо изучить его первопричины и дождаться реакции со стороны ЕС. "Турция выступила против незаконного референдума на севере Ирака, поэтому нормально ожидать от нее аналогичного отношения к референдуму в Испании. Но в данном случае важно изучить первопричины. Выступать с поспешными заявлениями было бы ошибкой. Пусть сначала по этому поводу выскажется ЕС", — сказал Йылдырым.

Официальная позиция России по референдуму в Каталонии не изменилась, Кремль как и раньше считает это внутренним делом Испании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал также давать оценку действий правоохранителей в Каталонии, напомнив, что Москва "не приемлет, когда кто-то оценивает методы работы правоохранительных органов РФ".